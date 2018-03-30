USD (Alış - Satış) : 3,99 - 4,00 EURO (Alış - Satış) : 4,92 - 4,93

Sıcak Haber : Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor / CANLI!..

Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, batı bölgelerde 6 ila 10 derece artacağı tahmin ediliyor.

Yaşam / 30 Mart 2018 Cuma 08:52
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Kilis, Sinop, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, batı bölgelerde 6 ila 10 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle batı ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 12

İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 14

İzmir: Parçalı az bulutlu 20

Adana: Parçalı bulutlu 23

Bursa: Parçalı bulutlu 15

Antalya: Parçalı bulutlu 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, güney kesimleri yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 6

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17 Kaynak : İHA

Meteoroloji


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı