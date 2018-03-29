ABD Başkanı Donald Trump, 'Yakın zamanda Suriye'den çekileceğiz. Biraz da başkaları ilgilensin" açıklamasında bulundu. Trump, "Orada bulunmamızın tek nedeni IŞİD'di. Başka bir nedeni yoktu. Bu hedefe büyük ölçüde ulaştık" dedi. Trump, ABD'nin Ortadoğu'da 7 trilyon dolar harcadığını belirtti. ABD'nin Suriye topraklarında 2000'e yakın askerinin bulunduğu biliniyor.

Ohio eyaletinde düzenlenen bir mitinge katılan ABD Başkanı Trump, Suriye konusunda önemli mesajlar verdi.



Ekonomi ile ilgili konuşmasının bir yerinde sözü ABD'nin Suriye'deki harcamalarına getiren Trump, "Suriye'den çok yakında çıkacağız. Çok yakında. (Bölgedeki) Diğer insanlar artık onunla ilgilensinler. 'Halifelik' diye adlandırdıkları şeyi yüzde 100 bitireceğiz. (DEAŞ'ın elinden) Hepsini geri alacağız." değerlendirmesini yaptı.



ABD ordusunun DEAŞ karşısındaki başarısını öven Trump, bununla birlikte DEAŞ'a karşı mücadelede sona geldikleri yorumunu yaptı.

DIŞiŞLERİ: AÇIKLAMAYI GÖRMEDİM



ABD Dışisleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Başkan Trump'ın Suriye'den en kısa sürede çekileceğiz açıklamasıyla ilgili olarak, “Açıklamayı görmedim şu an yorum yapamam” dedi...

