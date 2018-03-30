Tayland'da işçi taşıyan otobüs yandı: 20 ölü

Tayland'ın Tak bölgesinde 47 Myanmarlı göçmen işçiyi taşıyan bir otobüste yangın çıktı. Yanan otobüste 20 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi kurtulmayı başardı.



Yangının nedeni henüz bilinmezken, polis tarafından yapılan açıklamada, otobüs şoförünün ifadelerine göre bir anda otobüsün ortasından alevler çıktı ve alevler hızlıca yayıldı.



Tayland'da komşu ülke Myanmar'dan gelen 3 milyon göçmen işçi çalışıyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) istatistiklerine göre Tayland, trafik kazalarında Libya'dan sonra dünyadaki en yüksek ikinci ölüm oranına sahip.



Geçtiğimiz hafta Tayland'da turistleri taşıyan bir tur otobüsünün kontrolden çıkması sonucunda meydana gelen kazada en az 18 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi de yaralanmıştı.



Kaynak : İHA