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Taksim sapığı yakalandı!

Taksim'de iki kadından birini bıçaklayan diğerini ise omuzuna alıp kaçırdıktan sonra götürdüğü inşaatta tecavüz ettiği gerekçesiyle aylardır aranan Engin K. yakalandı.

3. Sayfa / 30 Mart 2018 Cuma 15:06
Taksim sapığı yakalandı!

İstanbul Taksim'de güvenlik kamerasına yansıyan olay 21 Ocak 2017'de meydana gelmişti.

Eğlence dönüşü sabahın erken saatlerinde evlerine gitmek için Balo Sokak'tan, Tarlabaşı Bulvarı'na doğru yürüyen F.H.E isimli kadına cinsel saldırıda bulunulması ve yanındaki kadın arkadaşı E.Y.'nin ise tekmelenip yaralanmasıyla ilgili aranan Engin K. yakalandı.

Engin K.'nın Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMIŞTI

Taksim'deki olay güvenlik kamerasına da yansımıştı. Engin K., kadınlara saldırdıktan sonra F.H.E isimli kadını omzuna alarak götürürken kameraya yansımıştı. Engin K.'nın genç kadını, bir arkadaşının evine götürüp tecavüz ettiği belirtiliyordu. Olaydan sonra başlatılan soruşturmada Engin K.'nın arkadaşı Dursun A.'nın yakalanmıştı.

Tecavüz Mağduru


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