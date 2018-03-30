Star yazarı ODA TV'nin haberine ne dedi?

ODA TV'nin Yusuf Yavuz imzalı haberinde Konyaaltı Plajı ihalesinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öven Hülya Koçyiğit'in damadına verildiği yazılmıştı. 'Türkiye Hülya Koçyiğit ile ilgili bu detayı Odatv'den öğrenecek.' başlıklı haber Star gazetesi yazarlarından Ömer Ekinci'nin de gündeminde geldi.



Hukuki açıdan dava açılması durumunda “Efendim, biz ihaleyi Cumhurbaşkanını övdü diye aldılar demedik ki… O sizin yorumunuz.” şeklinde savunma yapabileceklerini ifade eden Ekinci, 'Medya işte böyle yalan söyler sevgili okuyucu, tek kelime yalan söylemeden!' diye ekledi.



Ekinci, şöyle devam etti:



Bir kes-yapıştır haberle verdikleri zarara bakalım bir de…



1- Ülkenin en değerli sinema sanatçılarından, yarım asırlık güzide bir değeri “Överek ihale alan bir fırsatçı, ihale takipçisi” pozisyonuna soktular.



2- Ülkenin en saygın makamı olan Cumhurbaşkanlığına sırf kendisini övdü diye birine ihale toka eden alelade bir makam görüntüsü vermeye çalışmak.



Ne kolay değil mi?



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