Siirt'te terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda 6 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu ve 4 asker yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Ormanardı köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi.



Saldırıda 6 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu ve 4 asker yaralandı.



Yaralılar, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Bölgede başlatılan operasyon sürüyor.