Siirt Eruh ilçesi kırsalındaki Ormanardı üs bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 korucu şehit oldu. 3 korucu ve 4 asker yaralandı.
Siirt'te terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda 6 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu ve 4 asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ormanardı köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi.
Saldırıda 6 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu ve 4 asker yaralandı.
Yaralılar, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bölgede başlatılan operasyon sürüyor.