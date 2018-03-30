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Siirt'te hain saldırı! 6 şehidimiz var...

Siirt Eruh ilçesi kırsalındaki Ormanardı üs bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 korucu şehit oldu. 3 korucu ve 4 asker yaralandı.

Güncel / 30 Mart 2018 Cuma 08:47
Siirt'te hain saldırı! 6 şehidimiz var...
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Siirt'te terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda 6 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu ve 4 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ormanardı köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi.

Saldırıda 6 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu ve 4 asker yaralandı.

Yaralılar, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede başlatılan operasyon sürüyor.

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