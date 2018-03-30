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Siirt şehitlerinin kanı yerde kalmadı

Siirt'te 6 güvenlik korucusunu şehit eden, teröristlerden 5'i düzenlenen operasyonlarda silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Güncel / 30 Mart 2018 Cuma 21:25
Siirt şehitlerinin kanı yerde kalmadı

Siirt'te sabah saatlerinde sis ve dağlık araziden istifade ederek güvenlik görevlilerine hain saldırı düzenledikten sonra kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

TERÖRİSTLER ABLUKADA
Helikopter, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve İnsansız Hava Araçları (İHA) ile destek verilen operasyonlarda teröristlerin muhtemel kaçış güzergahları ablukaya alındı.

5 TERÖRİST EX
Havadan helikopter, SİHA ve İHA’ların karadan ise güvenlik kuvvetlerinin başlattığı takip sonucunda kıstırılan teröristlerle girilen çatışmada 5 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR
Dağlık araziden faydalanarak çatışma bölgesinden kaçan diğer teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonların aralıksız olarak devam ettiği bildirildi.

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