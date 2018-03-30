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Sayılarla FETÖ tehlikesi

Gazeteci Nedim Şener, TSK'da gerçekleştirilen FETÖ operasyonuyla ilgili sayıları yazdı.

Güncel / 30 Mart 2018 Cuma 09:32
Sayılarla FETÖ tehlikesi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından TSK'da başlatılan FETÖ operasyonunda bir çok örgüt üyesi ihraç edilirken, halen operasyonlar sürüyor.

Operasyonlarda ihraç edilenlerin sayısı inanılmaz sayılara ulaşırken, Gazeteci Nedim Şener o sayıları köşesinde yazdı.

'15 BİN 824...'

26 Mart 2018 itibariyle aldığı rakamları aktaran Şener '15 Temmuz'dan bu yana 15 bin 824 general, amiral, subay, astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli er ve erbaş hakkında FETÖ'den işlem yapıldı.' diye yazdı.

ORANLARI PAYLAŞTI

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde yapılan operasyonların oranlarını da yazan Şener şu bilgileri paylaştı;

Kara Kuvvetleri'nde FETÖ nedeniyle hakkında işlem yapılan generallerin oranı yüzde 43.9, subayların oranı yüzde 21.9. Bu rakam ihraç, açığa alma, geçici görevden uzaklaştırma ve tutuklamayı kapsıyor.

Deniz Kuvvetleri'nde hakkında FETÖ'den işlem yapılan amiral oranı yüzde 55.4, subayların oranı yüzde 27.3. Hava Kuvvetleri'nde hakkında FETÖ'den işlem yapılan general oranı yüzde 44.4, subayların oranı yüzde 32.5.

Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri'nin toplamında hakkında FETÖ'den işlem yapılan general ve amirallerin oranı yüzde 46, subayların oranı yüzde 24.7. Bu rakamlar tehlikenin büyüklüğünü, her gün bir yenisi yapılan operasyonlar da tehlikenin sürdüğünü gösteriyor.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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