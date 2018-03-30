Ömür Varol'dan Ayşenur Arslan'a 'cuma' kapağı

Ömür Varol, cuma günüyle ilgili skandal açıklamaları ardından çark eden Ayşenur Arslan'ı fena ti'ye aldı.
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Ömür Varol'la Beyaz Gazete programında Ayşenur Arslan'ın cuma günüyle ilgili skandal sözleri gündeme gelmişti. Ömür Varol, cevap hakkı olduğunu söyleyerek Ayşenur Arslan'a ulaştıklarını ancak Arslan'ın programa katılmayı reddettiğini aktarmıştı.
Arslan, tepkilerin ardından ise Halk TV'de sunduğu programında geri adım atmış ve yanlış anlaşıldığını söylemişti. Ömür Varol'un ekibi tarafından arandığını da ekleyen Arslan, 'Ömür Varol'un karşısına çıkıp canlı yayında kendimi savunacak halim yok. Neyse kusura bakmasın. Selam da söyledim. Herhalde selamım gitmiştir' demişti.
Gelişmeleri izleyicilerle paylaşan Ömür Varol, bugünkü programında Ayşenur Arslan'ın selamını alarak ''Ve aleyküm selam' dedi. Arslan'ın 'Yanlış anlaşıldım' savunmasına dikkat çeken Varol, 'Bu köprüden önce son çıkış.' ifadesini kullandı. Ahmet Hakan ve Fatih Altaylı'nın köşe yazılarını hatırlatan Varol, 'Onlar da yanlış anlamış' diyerek Arslan'ı ti'ye aldı.
Ömür Varol şöyle devam etti:
Benim için voice over diyor. Biz o dönem Reha Muhtar ile birlikte Show Haber'de 7 yıl izlenme oranlarında açık ara yapıyorduk. Ayşenur Arslan'da rakip kanalın haber merkezinde haber müdürüydü. Birbirimizi gıyabımızda tanırız. Bizim nasıl habercilik yaptığımızı çok iyi bilir. Ben o dönem seslendirme de yapıyordum haber müdürlüğü de. Bunu bilen bilir. 26 yıldır habercilik yapıyorum. Televizyonun her kademesinde çalışmış bir insanım. Programcılığım da vardır. Biz sizi gazetecilik sorumluluğu gereği nezaketen davet etmişsek karşılığında bu cevabı vermemeniz lazım. Bu da size yakışmıyor. Yılların habercisisiniz. Derdiniz ne ise anlatın diye aradık. Burada yargısız infaz yapmak istemedik. Yapmamak için aradık ama siz HALK TV'ye çıkıp küçümser bir tavırda konuştunuz. Bizim öyle bir üslubumuz yok. Bu size yakışıyorsa eyvallah.
Ayşenur Arslan'dan 'Cuma günü' hakkında skandal ifade! Yusuf Kavaklı'dan Ayşenur Arslan'a tepki Kutsalımıza laf etmişti... Ayşenur Arslan geri adım attı! Kaynak : Beyaz Gazete Özel