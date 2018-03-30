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Öğrenciler kişisel sınırlarını öğreniyorlar

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu öğrencileri Avrupa Birliği Bakanlığına bağlı Ulusal Destek Servisi tarafından desteklenen E-Twinning projelerinden biri olan ‘Sınırları Aşma’ projesi kapsamında mahremiyet eğitimi alıyorlar. Proje sonunda öğrenciler kişisel sınırlarını bilecek ve sınırlarına müdahale edildiğinde gereken tepkiyi verebilecek.

Eğitim / 30 Mart 2018 Cuma 09:47
Öğrenciler kişisel sınırlarını öğreniyorlar

Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu, son yıllarda artan fiziksel, duygusal ve cinsel istismarlara karşı çocukların kendilerini bu gibi durumlara karşı korumayı, başlarına gelmesi durumunda ne yapacaklarını öğretecek olan bir projeyi hayata geçirdi. 'Sınırlarını aşma' isimli E-Twinning projesiyle öğrenciler kişisel sınırlarını öğrenerek, sınırlarına müdahale edildiğinde gereken tepkiyi verebilecek. Projeyle kendi bedeninin ve başkalarının bedeninin özel olduğunu, izinsiz dokunmaması ve kendine dokunulduğunda tepki vermesi konusunda bilinçlenecek olan öğrenciler, mahremiyet eğitiminin sadece bedendeki sınırlardan ibaret olmadığını özel hayata da saygı duyulması gerektiği konularında bilinçlendirilecek.

Okulun Rehber Öğretmenleri Volkan Bozkaya ve Hatice Burşuk tarafından yürütülen proje kapsamında öğrencilere internet ve akran zorbalığı, internet dolandırıcılığı, güvenli internet kullanımı, kişisel sınırları belirleme gibi konularda eğitim veriliyor.

Proje koordinatör öğretmeni İshak Kurt, projenin Türkiye genelinde 37 okulla ortak yürütüldüğünü, projenin öğrencilerin kişisel sınırlarını bilmeleri ve bu sınırlara girildiğinde uygun tepkileri vermelerini, mahremiyet eğitimi duygularını kullanarak kendisine zorla bir şey yaptırmak isteyenlere karşı gelebilmesini amaçladığını belirtti.

Özellikle okul öncesi dönemle birlikte öğretilmeye başlanan özel bölge ve özel alan kavramlarının ilerleyen yaşlarda özel hayat kavramıyla günlük yaşamımızda yerini aldığını, günümüzde yaşanan olumsuz bazı toplumsal olayların zamanında kazanılmayan bu bilgi ve becerilerden kaynaklandığını belirten Kurt, son yıllarda yaşanan inernet dolandırıcılığı ve internet üzerinden çocuk ihmal ve istismarına karşı da bu projeyle üzerilerine düşen sorumluluğu yaptıklarını belirtti.

Okullarda veya günlük hayatta kişisel sınırların tam çizilememesi nedeniyle insanlar arası yanlış anlama veya anlaşılma gibi problemlerin de çıkabildiğine dikkat çeken Kurt, geçtiğimiz haftalarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın da bu konuyla ilgili tüm öğretmenlere eğitim programı hazırladığını ve programın yakın zamanda uygulamaya konulacağını belirtti.

Proje sonunda öğrenciler kişisel sınırlarını bilecek ve sınırlarına müdahale edildiğinde gereken tepkiyi verebilecek, kendi bedeninin ve başkalarının bedeninin özel olduğunu, izinsiz dokunmaması ve kendine dokunulduğunda tepki vermesi konusunda bilinçlenecek, mahremiyet eğitiminin sadece bedendeki sınırlar değil, özel hayata da saygı duyulması gerektiği kapı çalma, izinsiz arkadaşlarının eşyalarını kullanmama, başkalarının konuşmalarını dinlememe gibi konularda öğrencilerin bilinçlenmesi amaçlanıyor. Kaynak : İHA

Öğrenciler


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