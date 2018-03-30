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‘Milyonluk Resim’ yayından kalktı mı?

Selçuk Yöntem’in sunduğu ‘Milyonluk Resim’ yarışması bir kaç hafta yayınlanmayınca akıllara yayından kalktı mı? sorusu geldi. Sorunun cevabı ünlü gazeteci Mesut Yar'dan geldi...

Televizyon / 30 Mart 2018 Cuma 10:44
‘Milyonluk Resim’ yayından kalktı mı?

Yarışmanın bir kaç hafta yayınlanmaması nedeniyle okuyucuların telaşlandığını söyleyen Mesut Yar izleyicileri rahatlatacak bir açıklamada bulundu.

Yar, 'Yanıtı ilk ağızdan aldım... Yoğun dizi trafiğinde değerli bir iş olarak görülen yarışmayı “ezdirmemek” adına 1 aylık ara verilmiş... Selçuk Yöntem'in sunduğu yarışma 15 Nisan haftası sonrasında haftada iki bölüm olarak yayınlanacak' açıklamasında bulundu.

İşte Mesut Yar'ın yarışma hakkındaki o açıklaması;

Milyonluk Resim” (FOX) bir iki haftadır yayınlanmıyor. Okuyucu telaş etmiş. Soranlar çoğaldı. Yanıtı ilk ağızdan aldım... Yoğun dizi trafiğinde değerli bir iş olarak görülen yarışmayı “ezdirmemek” adına 1 aylık ara verilmiş... Selçuk Yöntem'in sunduğu yarışma 15 Nisan haftası sonrasında haftada iki bölüm olarak yayınlanacak. Yayına yaz boyunca da hiç ara verilmeyecek... Bu arada çekimler de aralıksız devam ediyor, bilginize. Hayırlısı!






Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Selçuk YöntemMesut Yar


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