Mehmet Akif'in torunu, dedesini anlattı

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Mehmet Akif'i Anma programı gerçekleştirildi.



Programa Musa Yaşaroğlu moderatörlüğünde gerçekleşen programda Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon yer aldı. Gebze Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda Selma Ersoy Argon katılımcılara Mehmet Akif hakkında bilgiler verdi. Programda konuşan Selma Ersoy Argon, “Öncelikle sizler benim ailemsiniz hepiniz hoş geldiniz. Ben sizlerin annesi, dedemiz hepimizin dedesi. Her gittiğim yerde aileme yeni gençler katılıyor, bu sebeple hepiniz aileme hoş geldiniz” dedi.



Kaynak : İHA