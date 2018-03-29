Macron'dan Türkiye'yi kızdıracak adım!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye açıklaması yaptı. Macron, 'Kürtlere destek garantisi verdik. SDG-Türkiye arasında arabulucu rolü oynamak istiyorum' dedi.



Macron, 'Suriye'nin Kuzeyi'nin istikrara kavuşması için çalışacağız' dedi.



FRANSIZ BASININDAN ŞOK İDDİA



Le Figaro'da yer alan habere göre, Fransa ve ABD YPG'ye destek konusunda anlaştı. Fransa, Türkiye'nin Suriye'de daha fazla ilerlememesi amacıyla YPG'ye destek için Münbiç'e asker gönderiyor.



Yine habere göre, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi, kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlatmak için yetkilendirildi.



ABD SURİYE'DEKİ ROLÜNÜ FRANSA'YA MI DEVREDİYOR?



Trump'ın 'Suriye'den çekiliyoruz' açıklaması göz önünde bulundurulduğunda, Fransa'nın bu kararı 'ABD Suriye'deki rolünü Fransa'ya mı devrediyor?' yorumlarına sebep oldu.