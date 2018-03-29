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Macron'dan Türkiye'yi kızdıracak adım!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ankara'nın çok sert tepkisine neden olacak bir adım attı. Macron 'YPG'ye destek garantisi verdik, Türkiye ile SDG arasında arabulucu olabiliriz' dedi.

Dünya / 29 Mart 2018 Perşembe 23:53
Macron'dan Türkiye'yi kızdıracak adım!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye açıklaması yaptı. Macron, 'Kürtlere destek garantisi verdik. SDG-Türkiye arasında arabulucu rolü oynamak istiyorum' dedi.

Macron, 'Suriye'nin Kuzeyi'nin istikrara kavuşması için çalışacağız' dedi.

FRANSIZ BASININDAN ŞOK İDDİA

Le Figaro'da yer alan habere göre, Fransa ve ABD YPG'ye destek konusunda anlaştı. Fransa, Türkiye'nin Suriye'de daha fazla ilerlememesi amacıyla YPG'ye destek için Münbiç'e asker gönderiyor.

Yine habere göre, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi, kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlatmak için yetkilendirildi.

ABD SURİYE'DEKİ ROLÜNÜ FRANSA'YA MI DEVREDİYOR?

Trump'ın 'Suriye'den çekiliyoruz' açıklaması göz önünde bulundurulduğunda, Fransa'nın bu kararı 'ABD Suriye'deki rolünü Fransa'ya mı devrediyor?' yorumlarına sebep oldu.

Le FigaroCumhurbaşkanıFransaTürkiyeSuriye


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