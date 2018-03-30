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Güneş gazetesi, Kılıçdaroğlu'nun kızının evini satılığa çıkardı

Güneş gazetesi, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'ndan satın aldıkları evi satılığa çıkardı.

Güncel / 30 Mart 2018 Cuma 23:00
Güneş gazetesi, Kılıçdaroğlu'nun kızının evini satılığa çıkardı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'na ait olan ve değerine ilişkin tartışmalar yaşanan Ataşehir'deki daire, 100 bin dolar karşılığında Güneş gazetesinin sahiplerine satıldı.

Zeynep Kılıçdaroğlu, Güneş gazetesine bir mektup yazmış ve söz konusu daireyi 100 bin dolara satmaya hazır olduğunu belirtmişti. Zira, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu “100 bin dolar versinler, hemen verelim” açıklamasında bulunmuştu.

GÜNEŞ GAZETESİ DAİREYİ SATILIĞA ÇIKARDI

Güneş gazetesi bugünkü manşetinde Kılıçdaroğlu’na “Tut sözünü çek git” diye seslendi. Gazete haberinde şu ifadeleri kullandı:

“CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 73 metrekarelik 1+1 olduğunu iddia ettiği, hatta yalanlarına inandırmak için siyasi kariyerini ortaya koyduğu o daire, tamı tamına 148 metrekarelik 3+1 çıktı.

Kılıçdaroğlu’nun satışa çıkardığı o daireyi, değerinin çok altında bir bedelle GÜNEŞ Gazetesi aldı. CHP liderinin 1+1 olduğunu söylediği ev, 2 katı büyüklükte. Brüt 148 metrekarelik ultralüks rezidans, 3 geniş oda ve bir büyük salona sahip. Dairenin değeri de genel başkanın iddia ettiği gibi 100 bin değil, en az 250 bin dolar.

Güneş gazetesi sözünü tutuyor. Zeynep Kılıçdaroğlu’ndan aldığı rezidansı gerçek değerinde satışa çıkarıyor. Satış şartları

* Birden fazla talipli çıkması halinde satış bedeli, açık artırma usulü belirlenecek.

* Daireden elde edilecek gelir, şehit ailelerine bağışlanacak.

* Kılıçdaroğlu da gerekli şartları karşılamak koşuluyla daireye talip olabilir.

* Talep etmesi halinde, dairenin yeni sahibine Zeynep Kılıçdaroğlu’nun söküp götürdüğü bulaşık makinesi ve buzdolabı hediye edilecektir.”


ŞehitZeynep KılıçdaroğluKemal KılıçdaroğluBuzdolabıAçık Artırma


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