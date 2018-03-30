USD (Alış - Satış) : 3,99 - 4,00 EURO (Alış - Satış) : 4,92 - 4,93

Fatih Altaylı: Delirtmeyin beni

Fatih Altaylı Avrupa Birliği'nin ikiyüzlülüğüne isyan etti.

Televizyon / 30 Mart 2018 Cuma 09:14
Fatih Altaylı: Delirtmeyin beni

Bir çok Avrupa ülkesinin terör örgütlerine destek verdiğini söyleyen Fatih Altaylı Türkiye haklı olarak itiraz ettiği zaman da ifade özgürlüğü ve insan haklarından bahsettiğini ifade etti.

İş kendilerine geldiği zaman standartların bir anda değiştiğini söyleyen Altaylı 'İşte bu ikiyüzlülük, bu ilkesizlik ve hatta bu şerefsizlik beni delirtiyor' dedi.

İşte Altaylı'nın Avrupa Birliği'ne o tepkisi;

Delirtmeyin beni

HER ne kadar Türkiye'nin AB ile yakın ilişkilerinden yana olsam da, hâlâ Türkiye'nin geleceğinin Avrupa Birliği'nde olduğuna inansam da, Avrupa'ya ve ikiyüzlülüklerine öfkelenmekten de vazgeçmem mümkün değil.

Biliyorsunuz, pek çok Avrupa ülkesi hatta neredeyse tüm Avrupa ülkeleri, Türkiye'deki bölücülere, terör yoluyla bu ülkeyi bölmek isteyenlere açık veya gizli destek veriyorlar.

Bunlara göz yummak bir yana, bunları bağırlarına basıyorlar.

Türkiye haklı itirazlarını dile getirdiği zaman da “ifade özgürlüğü, insan hakları” gibi bir terör örgütü için asla geçerli olmayan bahaneler üretiyorlar.

Ancak iş kendilerine geldi mi, standartları bir anda değişiyor.

İspanya'dan ayrılmak isteyen ve bunu da terörle değil, referandum yoluyla yapmak isteyen Katalanların siyasi lideri Puigdemont'u ise tutukluyorlar, hapse atıyorlar ve yargılıyorlar.

Orada insan hakkı ve ifade özgürlüğü kalmıyor.

Sakın yanlış anlamayın, Puigdemont haklıdır demiyorum.

Tüm ülkelerin kendi toprak bütünlüklerini koruma hakkı, uluslararası hukuktan kaynaklanan yasal bir hak. İspanya'nın da bu hakkı var.

Ama İspanya'nın bu hakkına saygı duyup Türkiye'nin bu hakkını elinden almaya çalışmak ve buna da “ifade özgürlüğü” demek...

İşte bu ikiyüzlülük, bu ilkesizlik ve hatta bu şerefsizlik beni delirtiyor.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Avrupa BirliğiFatih Altaylıİfade ÖzgürlüğüTerör ÖrgütüUluslararası


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı