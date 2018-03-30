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Erdoğan'dan Fransa'ya YPG tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fransanın tavından üzüntü duyuyoruz. Geçen hafta Macron ile konuştum baktım garip garip şeyler söylüyor. Biraz frekansı yüksek oldu ama gereken cevabı verdim Bizi teröristlerle asla kabullenemeyeceğiz bir yere oturmak kimsenin haddine değil." dedi

Siyaset / 30 Mart 2018 Cuma 11:19
Erdoğan'dan Fransa'ya YPG tepkisi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'nın Arabuluculuk teklifi için, 'Boyunu aşan işlere girme' dedi.

FRANSA'YA YANIT

Son dönemde Fransa'nın yanlış bulduğumuz tavrından fevkalade üzüntü duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Geçen hafta görüştüm. Baktım garip garip şeyler söylüyor.

Kendisine biraz frekansı yüksek oldu ama söylemek zorunda kaldım. Bizim silahlı kuvvetlerimizi asla kabullenemeyeceğimiz bir yere oturtmak kimsenin haddine değil.

Terör örgütleri mensupları dün bir kez daha en üst düzeyde ağırlayanlar bunun Türkiye'ye karşı husumet hamlesinden başka bir anlamı olmadığını bilmelidir. Aynı terörist grubu bu sabah güvenlik güçlerimize saldırmışlardır. 6 güvenlik korucumuz şehit olmuş, 4 askerimiz, 3 güvenlik korucumuz yaralanmıştır.

Ey batı. SDG dediğiniz Suriye Demokratik Güçleri, bu terör örgütünün aynısıdır. Bunlarla siz bizi aldatmaya çalışıyorsunuz. Kusura bakmayın. Biz bunların temelini biliriz, hücrelerini okuruz. Bunları bize yutturamazsınız. Adresine varana kadar künyesi bizde var. Bunların bir tanımı var da resmi olarak anlatmaya gelmez, ikili olsa anlatırız. YPG'ye destek garantisi verdik, lafa bak. SDG ile Türkiye arasında arabulucu olabiliriz lafı şayet doğruysa, bunu söyleyen kişinin haddini ve boyunu çok aşan bir beyandır bu.

'SANA BÖYLE BİR GÖREVİ KİM VERDİ, BOYUNU AŞAN İŞLERE GİRME...'

Bizde bir söz varya gelin güvey olmak filan. Sana böyle bir görevi kim verdi. Boyunu aşan işlere girme. Türkiye'nin ne zamandan beri terör örgütleriyle bir masaya oturmak gibi sorunu var. Nereden çıkardınız bunu. Siz terör örgütleri ile beraber masaya oturabilirsiniz ama Türkiye mücadelesini Afrin'de olduğu gibi yapar. Siz aynen devam edin. Siz kim oluyorsunuz ki terör örgütü ile Türkiye arasında arabuluculuk ifadesini ağzınıza alıyorsunuz.

FRANSA'NIN ŞİKAYETÇİ OLMA HAKKI KALMAMIŞTIR

Kendi kirli kanlı geçmişlerinin hesabını verememiş olanlar terör örgütleri ile kendilerini yan yana ifade edebilir ama Türkiye için asla söz konusu değildir. Bunları YPG'liler yani bölgemizdeki en eli kanlı, en ahlaksız teröristler olduğunu gördük. Bu tavrından sonra Fransa'nın hiçbir terör örgütünden, hiçbir teröristten, hiçbir terör eyleminden şikayetçi olma hakkı kalmamıştır.

Ortaya çıkacak sorunların hesabını Fransa'ya vermenin hazırlığında olmalılar. Bizim bu konuda şakamızın olmadığını anlamalar için daha ne söylememiz gerekiyor. Şimdi evlerine dönen profesyonel teröristlerle ne yapacaklarını kara kara düşünüyorlar.

PKK/PYD KONUSUNDA YAŞAYACAKLARI DURUM DA FARKLI DEĞİL

PKK/PYD konusunda yaşayacakları durum da farklı değil. Teröristler Fransa'nın bu politikasından aldıkları cesaretle oraya doluştuklarında ümit ediyoruz ki bizden yardım istemeye kalkmazlar. Biz bizimle çalışmak isteyen herkesle görüşmeye varız. Yıkılan Suriye şehirlerini nasıl yeniden ayağa kaldırabileceğimizi konuşalım istiyoruz.

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