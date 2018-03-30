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Elize Sarayı önünde skandal fotoğraf!

Terör örgütü YPG temsilcilerinin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptıkları görüşme öncesinde Elize Sarayı önünde çekilen fotoğrafları paylaşıldı.

Dünya / 30 Mart 2018 Cuma 16:48
Elize Sarayı önünde skandal fotoğraf!

Terör örgütü YPG'nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin temsilcilerinden oluşan 7 kişilik bir heyet dün Fransa'nın başkenti Paris'te, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ziyaret etmişti.

Kriz yaratan ziyaret öncesinde YPG'lilerin, Elize Sarayı önünde çektirdikleri fotoğraf da paylaşıldı.



Görüşmenin ardından yapılan açıklamada Fransa tarafı, YPG'ye destek sözü vererek, 'arabuluculuk' teklifi yaparken, SDG'den yapılan açıklamada Fransa'nın Münbiç'e asker göndereceği iddia edilmişti.

Paris'teki görüşmeye ve Macron'un arabuluculuk teklifine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sert tepki göstermişti.

Çavuşoğlu: Fransa'nın arabuluculuk önerisi kabul edilemezErdoğan'dan Fransa'ya YPG tepkisi

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