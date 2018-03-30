Dolar/TL güne yükselişle başladı

İSTANBUL -Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3,9560 seviyesinde dengelendi.



Küresel piyasalarda dün doların diğer para birimlerine karşı değer kaybetmesi ve Türkiye ekonomisinin yüzde 7,4'lük 2017 büyümesinden bulduğu destekle dolar/TL 4,0163 seviyesinden hızlı bir şekilde düşüşe geçerek 3,9347'ye kadar geriledi ve günü yüzde 1,7 azalışla 3,9418'den tamamladı.



Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,35 artışla 3,9560 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 4,8765'ten ve sterlin/TL de yüzde 0,46 artışla 5,5588'den alıcı buluyor.



Analistler, ABD ve Avrupa piyasalarının Paskalya tatili nedeniyle kapalı olduğunu, bu sebeple kurlardaki düşüş eğiliminin devam edebileceğini belirtti. Bugün yurt içinde saat 10.00’da açıklanacak şubat ayı dış ticaret açığı verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 4,00 seviyesinin psikolojik direnç bölgesi olduğunu, 3,9250 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti. Kaynak : AA