Olay, geçen yıl 13 Haziran gecesi Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Eşinden 3 ay önce ayrılan Dilek Bozal ile Muhammed Ertaş, Yasin Kakşa ve Resul Eren kiralık otomobille gezmeye çıktı.



Otomobille Yüksek İhtisas Hastanesi bahçesine gelen Ertaş, Kakşa ve Eren, bir ara 'tabanca pazarlığı'na girişti. İddiaya göre, Resul Eren tabancasını boşaltıp Muhammet Ertaş'a uzattı. Bu sırada tabanca ateş aldı ve Ertaş'ın yanında oturan Dilek Bozal bacağından yaralanarak bayıldı. Genç kadının yaralandığını fark etmeyen ve silah sesinden korkup bayıldığını sanan şüpheliler, otomobille 1 saat dolaşıp Bozal'ın ayılmasını bekledi.



Baygın haldeki Dilek Bozal'ı ayıltmak isteyen şüpheliler, bir kokoreççiden aldıkları soğanı genç kadına koklattı. Bozal ayılmayınca paniğe kapılan erkek arkadaşı Muhammed Ertaş ile Yasin Kakşa, yaralı kadını bir özel hastanenin acil servisine götürdü. Dilek Bozal'ın aşırı kan kaybından yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu öğrenen Ertaş ve Kakşa aynı otomobille kaçarak kayıplara karıştı. Genç kadını hastaneye getiren Muhammed Ertaş ve Yasin Kakşa'nın görüntüleri hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.