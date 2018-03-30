Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet
Büro Amirliği ekipleri kapsamlı tahkikat
başlattı. Kurulan özel ekip, şehir polis kamerası
ve güvenlik kamerası
kayıtlarını inceleyerek otomobili ve şüphelileri tespit etti. Dilek Bozal'ı öldürdüğü öne sürülen sevgilisi Muhammet Ertaş, Yasin Kakşa ve Resul Eren, polis
tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ertaş tutuklanırken, Kakşa, ilk duruşma öncesinde ara kararla, Eren ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Muhammet Ertaş, Yasin Kakşa ve Resul Eren hakkında 'Kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis
cezası istemiyle dava açıldı. Tutuksuz sanıklar Resul Eren, Yasin Kakşa ve Eren'e silahı temin ettiği ileri sürülen Oğuz Ton ile avukatların hazır bulunduğu yargılamanın üçüncü celsesinde hakim önüne çıkan tutuklu sanık
Muhammed Ertaş, 'Ben yapmadım. Silah pazarlığı vardı, kontrol etmek için arabayı bir otoparka çektik. Resul arkaya dönerek silahı doldur boşalt yaptı. O sırada ateş aldı silah' dediği sözlerini tekrarlayarak, “Dokuz aydır tutukluyum, tahliyemi istiyorum” dedi.
Sanık avukatı da, “Bir takım kurumlardan gelecek belgeler dışında dosyada başka delil yoktur. Müvekkilimin karartabileceği bir delil de bulunmamaktadır. Ayrıca suçun faili ve mahiyetinin değişme ihtimali vardır, tahliyesine karar verilmesini istiyoruz” dedi.
Mahkeme heyeti, Adli Tıp
Kurumuna yazılan müzekkerelerin cevabının beklenmesine, sanık Muhammed Ertaş'ın üzerine atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, suç vasfının değişme ihtimali göz önüne alındığından tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.