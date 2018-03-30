Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor / CANLI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'da konuşuyor. MİT'in Balkanlar'daki FETÖ yöneticilerine ilişkin operasyonla ilgili konuşan Erdoğan, "Nerede olurlarsa olsunlar hepsini paketleyip getireceğiz ve hesaba çekilecekler" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle: Kongrelerimizin vesilesiyle ziyaret ettiğimiz şehirlerde vatandaşlarımızın bize gösterdiği hüsnü kabul gerçekten memnuniyet vericidir. Buradaki anahtar kelime çok çalışmaktır. Partimiz ve ülkemiz için çok çalışmayı kastediyorum. Her zaman söylediğim gibi biz AK Parti'yi milletimizle birlikte kurduk. Milletimize hizmet etmek için kurduk. AK Parti'ye ne bu kifayetsiz muhalefet ne FETÖ ne PKK gibi terör örgütleri zarar verebilir ne de dış güçler zarar verebilir.



KOSOVA'DAKİ MİT OPERASYONU



Kosova istihbaratı ile yaptığı dayanışma içinde 6 tane Balkanlardaki en üst düzey FETÖ temsilcisini aldılar getirdiler ve emniyete teslim ettiler. Nerede olurlarsa olsunlar hepsini paketleyip getireceğiz ve hesaba çekilecekler.







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