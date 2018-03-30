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CHP'li Sezgin Tanrıkulu da o provokasyona ortak oldu

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sosyal medyada yine bölücülük yapmaya çalıştı.

Siyaset / 30 Mart 2018 Cuma 11:37
CHP'li Sezgin Tanrıkulu da o provokasyona ortak oldu

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, twitter hesabından yalan bir haberi paylaşıp yine bölücülük yapma çabasına girdi.

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden medya organları, Kilis Küçük Çarşı Sokağı'nda 17. yüzyıldan kalma Kürtler Camii'nin adının Türkler Camii olarak değiştirildiği yönünde provokatif bir habere imza attı. Ancak bu haberler yalan çıktı.

CHP'nin terör sevici milletvekili Tanrıkulu da bu provokasyona ortak oldu.

Tanrıkulu twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Afrin'in yanıbaşındaki Kilis'teki Kürtler Camisi'nin adı 'Türkler Camisi' olarak değiştirildi: 300 yıldır değiştirilmemiş ismin değiştirilmesi AKP iktidarı döneminde oldu. Öz, kök ve tarih değiştirilemez. Kürtler asli unsurumu yoksa yok sayılan unsurumudur AK Parti Türkiye'sinin!' ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu'nun bu paylaşımına sosyal medya kullanıcıları sert tepki gösterdi.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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