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CHP'de Ekmeleddin İhsanoğlu karmaşası

CHP'li Özgür Özel'in "Ekmeleddin İhsanoğlu MHP'nin tuzağıydı" şeklindeki suçlaması CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözlerini akıllara getirdi.

Siyaset / 30 Mart 2018 Cuma 10:37
CHP'de Ekmeleddin İhsanoğlu karmaşası

Seçimler öncesi partilerdeki ittifak arayışları devam ederken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, geçmişteki Ekmeleddin İhsanoğlu örneğini üzerinden MHP'ye yüklendi.
 
CHP'li Özel, 'Ekmeleddin İhsanoğlu olayı özel bir konjonktürde yaşanmış, Milliyetçi Hareket Partisi'nin demokrasiye kurduğu tuzak, kasis ve o günün şartları... Doğru olsa sonuç bu olmazdı. Demek ki Ekmeleddin İhsanoğlu gibi bir adayımız olmayacak.' dedi.
 
Özel'in bu sözleri CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözlerini akıllara getirdi. Kılıçdaroğlu, 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçimi için MHP ve CHP'nin çatı aday olarak belirlediği Ekmeleddin İhsanoğlu'nun doğru bir karar olduğunu savunmuştu.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Özgür ÖzelKemal KılıçdaroğluEkmeleddin İhsanoğlu


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