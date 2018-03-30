Osmaniye Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ilçenin düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü kutlamaları sırasında, bazı kişilerin havaya ateş açtığına yönelik görüntülerin ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi.



Açıklamada, olayla ilgili gerekli incelemelerin yapıldığı, 28 Mart günü gerçekleştirilen kutlamalarda havaya ateş ettiği tespit edilen 4 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.



Olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 kurusıkının ele geçirildiği belirtilerek, konuya ilişkin adli ve idari soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. Kaynak : İHA