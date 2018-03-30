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Belediye önündeki kutlama skandalıyla ilgili flaş gelişme!

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü kutlamalarında, belediye binası önünde, üniformalı zabıta memurları ile belediye çalışanlarının havaya tabancayla ateş ettiği olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Yaşam / 30 Mart 2018 Cuma 12:33
Belediye önündeki kutlama skandalıyla ilgili flaş gelişme!
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Osmaniye Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ilçenin düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü kutlamaları sırasında, bazı kişilerin havaya ateş açtığına yönelik görüntülerin ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgili gerekli incelemelerin yapıldığı, 28 Mart günü gerçekleştirilen kutlamalarda havaya ateş ettiği tespit edilen 4 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 kurusıkının ele geçirildiği belirtilerek, konuya ilişkin adli ve idari soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. Kaynak : İHA

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