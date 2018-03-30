Başbakan Yıldırım: Fransa'nın bu hareketi ağır bir tahriktir

Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarını eleştirerek, “Fransa'nın yaptığı kabul edilemez. NATO müttefiki Fransa'nın bu hareketi ağır bir tahriktir” ifadelerini kullandı.



'Bizi bağlayan ABD Başkanı'nın söyledikleridir'



ABD ile Fransa'nın vardiya değişimi yaptığını söyleyen Yıldırım, “Sayın Trump sürprizi sever. Farklı açıklamalar geliyor ama bizi bağlayan ABD Başkanı'nın söyledikleridir. Kendisini bu çıkışından dolayı tebrik ediyoruz. Doğru bir karar vermiştir” dedi.



'Nostaljik faaliyetlere katılma lüksümüz yok'



İngiltere ile Rusya arasındaki ‘casus' krizine değinen Yıldırım, Türkiye'nin politikasının gayet açık olduğunu, nostaljik faaliyetlerine katılma lükslerinin olmadığını söyledi.





