Ayşenur Arslan imana geldi

Ayşenur Arslan, bir televizyon kanalındaki programın kapanışında 'Allah'a emanet olun, Kandiliniz mübarek olsun, Rabbim sizi korusun' ifadelerinden rahatsız olduğunu söylemiş tepkileri üzerine çekmişti.



Sosyal medyada da eleştiri konusu olan Arslan #HayırlıCumalarAyşenurArslan hashtagiyle çok konuşulanlar arasına girdi.



Arslan kendisi için sosyal medyada yapılan paylaşımlara kendinden beklenmedik şekilde 'Esselâmu Aleyküm ve Rahmetüllâhu ve Berekâtuhu Hayırlı Cumalar Arkadaşlar' cevabını verdi.



Esselâmu Aleyküm ve Rahmetüllâhu ve Berekâtuhu

Hayırlı Cumalar Arkadaşlar ✋ — Ayşenur Arslan (@AysenurArslan50) 30 Mart 2018