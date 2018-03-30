Ayşenur Arslan imana geldi

Cuma günü hakkında söyledikleri için tepkileri üzerine çeken Ayşenur Arslan'dan şaşırtan hareket...
Ayşenur Arslan, bir televizyon kanalındaki programın kapanışında 'Allah'a emanet olun, Kandiliniz mübarek olsun, Rabbim sizi korusun' ifadelerinden rahatsız olduğunu söylemiş tepkileri üzerine çekmişti.
Sosyal medyada da eleştiri konusu olan Arslan #HayırlıCumalarAyşenurArslan hashtagiyle çok konuşulanlar arasına girdi.
Arslan kendisi için sosyal medyada yapılan paylaşımlara kendinden beklenmedik şekilde 'Esselâmu Aleyküm ve Rahmetüllâhu ve Berekâtuhu Hayırlı Cumalar Arkadaşlar' cevabını verdi.
Ayşenur Arslan'dan 'Cuma günü' hakkında skandal ifade! Kaynak : Beyaz Gazete Özel
Esselâmu Aleyküm ve Rahmetüllâhu ve Berekâtuhu— Ayşenur Arslan (@AysenurArslan50) 30 Mart 2018
Hayırlı Cumalar Arkadaşlar ✋