Ayşenur Arslan bu TT'ye hiç sevinmeyecek

Cuma günü için skandal ifadeler kullanan Ayşenur Arslan, #HayırlıCumalarAyşenurArslan hashtagiyle sosyal medyada çok konuşulanlar arasına gerdi.
Gazteci Ayşenur Arslan hükümet eleştirisi yapayım derken 'Cuma günü' hakkında skandal ifadeler kullanmıştı.
Bir televizyon kanalındaki söylenen 'Allah'a emanet olun, Kandiliniz mübarek olsun, Rabbim sizi korusun' ifadelerinden rahatsız olan Arslan, 'Hayırlı Cumalar diye başlıyorlar mesela Cuma günleri programa... Cumanın kutsal bir gün olduğunu zannederek... Cuma günü kutsal bir gün falan değil, eskiden Cumaları topluca beraber olunurmuş, tatil niyetine... Bu kadar şuur kaybına uğradık artık...' demişti.
Arslan, bu çıkışı ardından sosyal medyada bugün yine çok konuşulanlar arasında girdi. Twitter kullancıları #HayırlıCumalarAyşenurArslan hashtagiyle bir çok tweet paylaştı.
Selamun Aleyküm @AysenurArslan50 teyze, Allah'ın rahmeti, bereketi, merhameti üzerine olsun İnşallah... #HayırlıCumalarAyşenurArslan— İskender (@iskenderkabul) 30 Mart 2018
Allâhım!— Firarbey (@Firarbey2) 30 Mart 2018
Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden, korkaklıktan, kabir azâbından, cehennem ateşinden sana sığınırız.Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!#HayırlıCumalarAysenurArslan #Hayırlıcumalar
#HayırlıCumalarAyşenurArslan Alah'ın rahmeti ve bereketi mü'minlerin üzerine olsun. Sen çok üzerine alma— E. Mert Kahveci (@EMertKahveci) 30 Mart 2018
Sana da #HayırlıCumalarAyşenurArslan— Fatih Tezce (@FatihTezce) 30 Mart 2018
Herkese #HayırlıCumalarAyşenurArslan a hayırlı cumartesiler— GONCA (@GQNJA) 30 Mart 2018
@AysenurArslan50 #HayırlıCumalarAysenurArslan hayırlı cumalar Ayşenur teyze— Murat YILDIZ (@MURATYILDIZ25) 30 Mart 2018
Kaynak : Beyaz Gazete Özel
#HayırlıCumalarAysenurArslan Selamun Aleyküm, Hayırlı cumalar, Cumanız mübarek olsun, Rabbim cümlemizi korusun, geçmiş Regaip kandiliniz mübarek olsun, Ayşenur teyzeye selamlar Rabbim hidayet versin.— Kök hücre (@aNORMAL_BIADAM) 30 Mart 2018