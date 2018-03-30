Ayşenur Arslan bu TT'ye hiç sevinmeyecek

Gazteci Ayşenur Arslan hükümet eleştirisi yapayım derken 'Cuma günü' hakkında skandal ifadeler kullanmıştı.



Bir televizyon kanalındaki söylenen 'Allah'a emanet olun, Kandiliniz mübarek olsun, Rabbim sizi korusun' ifadelerinden rahatsız olan Arslan, 'Hayırlı Cumalar diye başlıyorlar mesela Cuma günleri programa... Cumanın kutsal bir gün olduğunu zannederek... Cuma günü kutsal bir gün falan değil, eskiden Cumaları topluca beraber olunurmuş, tatil niyetine... Bu kadar şuur kaybına uğradık artık...' demişti.



Arslan, bu çıkışı ardından sosyal medyada bugün yine çok konuşulanlar arasında girdi. Twitter kullancıları #HayırlıCumalarAyşenurArslan hashtagiyle bir çok tweet paylaştı.





Allâhım!

Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden, korkaklıktan, kabir azâbından, cehennem ateşinden sana sığınırız.Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!#HayırlıCumalarAysenurArslan #Hayırlıcumalar — Firarbey (@Firarbey2) 30 Mart 2018

#HayırlıCumalarAyşenurArslan Alah'ın rahmeti ve bereketi mü'minlerin üzerine olsun. Sen çok üzerine alma — E. Mert Kahveci (@EMertKahveci) 30 Mart 2018

Sana da #HayırlıCumalarAyşenurArslan — Fatih Tezce (@FatihTezce) 30 Mart 2018

Herkese #HayırlıCumalarAyşenurArslan a hayırlı cumartesiler — GONCA (@GQNJA) 30 Mart 2018