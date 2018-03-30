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Ayşenur Arslan bu TT'ye hiç sevinmeyecek

Cuma günü için skandal ifadeler kullanan Ayşenur Arslan, #HayırlıCumalarAyşenurArslan hashtagiyle sosyal medyada çok konuşulanlar arasına gerdi.

Güncel / 30 Mart 2018 Cuma 10:01
Ayşenur Arslan bu TT'ye hiç sevinmeyecek

Gazteci Ayşenur Arslan hükümet eleştirisi yapayım derken 'Cuma günü' hakkında skandal ifadeler kullanmıştı.

Bir televizyon kanalındaki söylenen 'Allah'a emanet olun, Kandiliniz mübarek olsun, Rabbim sizi korusun' ifadelerinden rahatsız olan Arslan, 'Hayırlı Cumalar diye başlıyorlar mesela Cuma günleri programa... Cumanın kutsal bir gün olduğunu zannederek... Cuma günü kutsal bir gün falan değil, eskiden Cumaları topluca beraber olunurmuş, tatil niyetine... Bu kadar şuur kaybına uğradık artık...' demişti.

Arslan, bu çıkışı ardından sosyal medyada bugün yine çok konuşulanlar arasında girdi. Twitter kullancıları #HayırlıCumalarAyşenurArslan hashtagiyle bir çok tweet paylaştı.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Ayşenur Aslan


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