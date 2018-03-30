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Aydınlatma direğine çarpan minibüs alev aldı: Çok sayıda ölü var

Iğdır'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün aydınlatma direğine çarpıp alev almasıyla ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

3. Sayfa / 30 Mart 2018 Cuma 01:24
Aydınlatma direğine çarpan minibüs alev aldı: Çok sayıda ölü var

Türkiye'nin İran sınırından yurda yasa dışı yollarla geçtikleri belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmenlerin bulunduğu, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen minibüs, Iğdır-Kars karayolunun Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı mevkisinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

İlk belirlemelere göre, kazanın ardından alev alan minibüsteki 15 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Olay sebebiyle bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekibi gönderildi. Yaralılar, ekiplerin yardımıyla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçta çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Kaçak


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