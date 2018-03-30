Antep lahmacunu AB yolunda

Binlerce yıllık köklü bir geçmişe sahip olan geleneksel Gaziantep mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan lahmacun, Türkiye’nin AB tescilli ürünleri arasına katılıyor. Türkiye’nin, Avrupa Birliği’nde tescilli ilk ürünü ‘Antep Baklavası’na, bu kategoride eşlik edecek aynı şehirden ikinci bir kardeş ürün daha geliyor. Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından, 2017 yılı içerisinde Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan (TÜKPATENT) coğrafi işaret tescil belgesi alınan Antep Lahmacunu’nun AB’de tescil edilmesi durumunda, Gaziantep’in ikinci, Türkiye’nin ise Antep Baklavası, Aydın İnciri ve Malatya Kayısısı’ndan sonra dördüncü ürünü AB tescili almış olacak.



GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ’Antep Lahmacunu’nun Avrupa serüveninin resmen başladığını belirterek, Gaziantep sofralarının vazgeçilmez lezzeti lahmacunun, Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescil edilmesi amacıyla Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğüne gerekli başvuruların yapıldığını ifade etti.



Antep Lahmacunu için mahreç işareti başvurusu bulunduğunu ve bu konuda Avrupa Komisyonu’nda gerekli inceleme sürecinin önümüzdeki günlerde başlayacağını kaydeden Bayram, başvurunun olumlu sonuçlanması durumunda Antep Lahmacunu’nun her türlü kötüye kullanım, taklit ve çağrıştırmaya karşı AB’de koruma altına alınacağını ve dünyada Antep veya Gaziantep Lahmacunu ismiyle anılacağını söyledi.



Gaziantep’in lezzet zenginliklerini korumak ve bu ürünlerin geleneksel hazırlanış şekilleriyle geleceğe taşınmasına yardımcı olmak amacıyla GTB’nin son iki yıldır Türk Patent Kurumu nezdinde yoğun çalışmalar yürüttüğünü anımsatan Bayram, şu açıklamalarda bulundu:



“Gastronomi dalında UNSECO’nun Kreatif Şehirler ağına giren ilk Türk şehri unvanını elinde bulunduran Gaziantep, tarihi İpekyolu üzerindeki konumu itibariyle bu bölgede yaşamış tüm medeniyetlerin kültürel miraslarını taşımakta. Bu kadim medeniyetlerin geride bıraktığı tüm değerleri koruyan ve sofra zenginliklerini birbiriyle harmanlayarak geleneksel mutfağına taşıma başarısı gösteren Gaziantep, bugün dünyanın en önemli gastronomi şehirlerinin başında gelmekte. Bu lezzetleri yaşatmak, koruma altına almak ve katma değer sağlamak amacıyla coğrafi işaret tescil çalışmaları sürdürmekteyiz. Bu bağlamda sadece 2017 yılı içerisinde 18 farklı ürünümüz için TÜRKPATENT Kurumuna tescil başvurusunda bulunduk. Bunlardan Antep Lahmacunu, Antep Pide Ekmeği, Antepfıstık Ezmesi, Antep Firiği, Antep Kahkesi ve Antep Bulgurunun Coğrafi İşaret Tescil Belgesini aldık. 12 ürünümüz içinde Coğrafi İşaret Tescil Belgesi kararının alınmasını bekliyoruz. Bu alanda yürüttüğümüz çalışmalarda şu an AB Tesciline yönelmiş durumdayız. İlk etapta Antep Lahmacunu için gerekli başvuruları yaptık ilerleyen günlerde diğer ürünlerimiz içinde AB başvurularımızı tamamlayacağız.” Kaynak : İHA