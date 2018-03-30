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Almanya'da camiyi yakmaya çalışanlar tutuklandı

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletindeki Ulm kentinde geçtiğimiz hafta bir camiye yapılan molotof kokteyli saldırıyı gerçekleştiren dört Suriyeli tutuklandı.

3. Sayfa / 30 Mart 2018 Cuma 09:21
Almanya'da camiyi yakmaya çalışanlar tutuklandı

İslam Toplumu Milli Görüş'e (IGMG) bağlı camiye geçtiğimiz hafta Molotof kokteylilerle saldırı düzenlenmiş, çıkan yangın büyümeden söndürülmüştü. Stuttgart Polisinin yaptığı açıklamaya göre saldırıyı gerçekleştiren yaşları 18 ile 27 arasında değişen 4 Suriyeli tutuklandı. Gözaltına alınan 4 kişiden birisinin saldırıyı gerçekleştirdiklerini itiraf ettiğini açıklayan Stuttgart Polisi, iki saldırganın 18, birinin 24, diğerinin ise 27 yaşında olduğunu açıkladı.

Saldırganlar, adam öldürmeye teşebbüs ve ağır kundaklama teşebbüsü ile yargılanacak.

Molotof kokteylli saldırıda camide hasar oluşmuştu. Olayın ardından saldırganlar kaçarken cami çevresinde kullanılmamış molotof kokteylleri bulunmuştu. Kaynak : İHA

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