Akıllı telefonlarla yatağa girenlere kötü haber

Uykusuzluk, hafıza bozuklukları ve dikkat bozukluğu şikayetleri ile hastanelere başvurular artıyor. Bu durumun ortaya çıkmasındaki önemli sebeplerden birinin de uyku döngüsünün bozulması olduğunu belirten Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yakup Albayrak, 'Özellikle son zamanlarda kişilerin yatağa girerken akıllı cep telefonu ve tablet gibi cihazlar kullanması uykusuzluğun sebeplerinden biri haline geldi' dedi.



'TOPLUMUN YÜZDE 10'UNU CİDDİ BİR ŞEKİLDE ETKİLEMEKTE'



Doç. Dr. Albayrak, 'Günümüzde uykusuzluk hastalığı yani tıbbi terimle insomnia dediğimiz hastalık toplumda yaygın bir şekilde görülmektedir. Bu toplumun yüzde 10'unu ciddi bir şekilde etkilemekte. Öncelikle uykusuzluk hastalığının kısa bir tanımını yapmak gerekir. Kişinin uykuya dalma, uykuyu devam ettirme ya da erken uyanıp bir daha uyuyamama gibi şikayetlerinin olması ve bunu yeterli mekan ve zamanda gerçekleştirememesi durumudur. En önemlisi de bir sonraki gün kişinin dikkat, hafıza, davranış ve duygularında bir değişiklik olmasıyla bu hastalığı tanımlayabiliriz. Tabi bu hastalığın birçok sebebi var. Ama güncel olarak bir şeye değinmek gerekiyor. Özellikle son zamanlarda kişilerin yatağa girerken akıllı cep telefonu ve tablet gibi cihazlar kullanması uykusuzluğun sebeplerinden biri haline geldi. Biz daha önceleri yatak odasında televizyon bulundurmayın diye söylerdik. Şimdi artık yatağımıza sığdırabileceğimiz küçük teknolojik aletler var' ifadelerini kaydetti.



'VATANDAŞLAR DİKKAT VE HAFIZA BOZUKLUKLARI ŞİKAYETLERİ İLE GELİYOR'



Akıllı telefonların sadece uyku düzenini bozmakla kalmadığına dikkat çeken Albayrak, uyku düzeninin bozulmasının ardından kişilerde dikkat ve hafıza bozukluklarının artığını belirterek, 'Bazı kişiler bunlarla uğraşıldığında uykunun gelebileceği daha rahat uyuyabileceği şeklinde yanlış inanışlara sahipler. Şimdi bu teknolojik aletlerde akıllı telefon ve tabletlerde çok hızlı bir döngü var. Dört saniyede bir insanın dikkatini toparlayacak ve dinç tutacak bazı teknolojiler var. İnsanın uykuya geçişinde de dikkatinin azalması ve uykuya geçişin sağlanması gerekiyor. Bu açıdan bakıldığında da teknoloji, uyku açısından bazı olumsuzlukları beraberinde getiriyor. Peki daha sonra ne oluyor? Kişiler bir sonraki gün dikkatini toparlayamama, hafıza bozuklukları ve gündelik işlerini bozma şeklinde şikayetlerle karşımıza geliyor. Gerçekten uykusuzluk sıkıntılı bir durum ama bir gün sonra yaşanan olumsuzluklar, hayatla ilgili olumsuzluklar, iş ile ilgili olumsuzluklar, okulla ilgili olumsuzluklar olabilir. Yani işlevsel kayıplardan bahsediyorum. Bu şikayetlerle insanlar psikiyatrik tedavi almaya geliyorlar' diye konuştu.



'ONLİNE OYUNLAR ÇOCUKLARDA İLETİŞİM BOZUKLUKLARINA NEDEN OLUYOR'



Kontrolsüz teknoloji kullanımının çocuklar üzerinde de ciddi etkileri olduğunu aktaran Yakup Albayrak, çocuklarda dikkat bozukluğunun yanında iletişim sorunlarının da artığına dikkat çekti. Albayrak, 'Akıllı telefon ve tabletlere değinmişken bir şeyden daha bahsetmek gerekiyor. Özellikle çocukluk çağında belli bir sürenin üzerinde oyun ya da sosyal paylaşımla ilgilenen çocuklarda iletişim kurma güçlükleri, dikkat konsantrasyon güçlükleri olduğu kanıtlanmış. Bunlarla ilgili yapılan çalışmalar var. Tabi burada velilerin de yapması gereken bazı şeyler var. Çocuklarına çok hırçın davranmadan, şiddet davranışı göstermeden bunları kontrol altında tutmaları gerekiyor. Özellikle uzun sürece yayılan oyunlar var. Çeşitli strateji oyunları var, online oyunlar var. Bunlar bir şekilde sanal bir alem, sanal bir alemle reel bir alem arasında kurulan iletişimler ile ilgili farklılıklar var. Dolayısıyla bu şekilde yetişen ve bununla meşgul olan çocuklarda hem dikkat problemi hem de çevre ile ilgili iletişimde bozukluklar bunun yanı sıra akademik olarak da performans düşüklüğü görülmekte' diye konuştu.



(İsmail Denizhan – Vedat Bayraktar/İHA) Kaynak : İHA