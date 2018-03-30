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Afrin şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Afrin’de teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (GATA) bir hafta sonra şehit olan 23 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Necmettin Yiğit gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

3. Sayfa / 30 Mart 2018 Cuma 15:00
Afrin şehidi son yolculuğuna uğurlandı
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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda 22 Mart günü teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır olarak yaralanan Uzman Çavuş Necmettin Yiğit, tedavi gördüğü GATA'da hayatını kaybetti. Şehidin cenazesi dün akşam saatlerinde Ankara'dan Amasya Merzifon Havalimanı'na askeri uçakla, buradan da karayolu ile Niksar ilçesine getirilerek devlet hastanesi morguna konuldu. Şehidin naaşı öğle saatlerinde hastaneden alınarak cenaze aracı ile baba ocağı olan Gökçeli Beldesi'ne getirildi.

Şehidin cenazesi baba ocağına getirilirken şehidin annesi Gülcan Yiğit ile şehidin ağabeyleri Bekir ve Seyfullah Yiğit metanetini korudu. Şehidin babası Mustafa Yiğit'in yaklaşık 6 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.




VATAN SAĞOLSUN

Şehit annesi Gülcan Yiğit, duygularını dile getirerek, 'Yavrumu yaktılar, o canileri oralardan kaldırsınlar. Ama sevindirmiyorum onları ben. Sevindirmeyeceğim, güldürmeyeceğinm kendimi onlara. Ben dik duracağım kuvvetli bir anneyim. Ben çocuğumun kanını yerde bıraktırmayacağım. Vatanımız sağolsun' dedi.

Şehit annesi tören alanına getirilen oğlunun ay yıldızlı bayrağına sarılıp öperek, 'Ağlamıyorum yavrum, sen damat oldun. Tatlı yavrum, sen çok güzelsin. Güle güle git' diyerek duygularını dile getirdi. Kamuflaj giyen şehidin ağabeyleri kardeşlerini son yolculuğuna uğurladı.

BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Merkez Cami'nde kılınan cuma namazı sonrası şehidin cenazesi kılınan cenazenin ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak başta olmak üzere Tokat Valisi Ömer Toraman, diğer il protokolü üyeleri, askeri ve mülki erkan ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.



SİLAH ARAKADAŞLARI GİBİ CUMA GÜNÜ UĞURLANDI

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de yürütülen operasyonda 22 Mart günü teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Gökhan Güllü (25) şehit olurken, hemşehrisi olan iki silah arkadaşı yaralanmıştı. Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Hasan Çeçen hayati tehlikeyi atlatırken, ağır yaralanan Uzman Çavuş Necmettin Yiğit (23) yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düşmüştü. Şehit Yiğit silah arkadaşı gibi cuma günü toprağa verildi.

Kaynak : İHA

Türk Silahlı KuvvetleriDevlet HastanesiGençlik ve Spor BakanıSözleşmeli ErÖmer Toraman


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