Afrin şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Afrin’de teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (GATA) bir hafta sonra şehit olan 23 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Necmettin Yiğit gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda 22 Mart günü teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır olarak yaralanan Uzman Çavuş Necmettin Yiğit, tedavi gördüğü GATA'da hayatını kaybetti. Şehidin cenazesi dün akşam saatlerinde Ankara'dan Amasya Merzifon Havalimanı'na askeri uçakla, buradan da karayolu ile Niksar ilçesine getirilerek devlet hastanesi morguna konuldu. Şehidin naaşı öğle saatlerinde hastaneden alınarak cenaze aracı ile baba ocağı olan Gökçeli Beldesi'ne getirildi.
Şehidin cenazesi baba ocağına getirilirken şehidin annesi Gülcan Yiğit ile şehidin ağabeyleri Bekir ve Seyfullah Yiğit metanetini korudu. Şehidin babası Mustafa Yiğit'in yaklaşık 6 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.