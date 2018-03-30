3. Havalimanı aklını başından aldı

29 Ekim'de açılışı yapılacak olan 3. Havalimanı'nı gezen gazeteci Cengiz Semercioğlu gördükleri karşısında çok etkilendi.



Semercioğlu 'Dünyanın pek çok yerinde en iddialı havalimanlarını görmüş biri olarak çok şaşırdığımı söylemeliyim' dedi.



Yeni havalimanı çok şaşırttı beni



29 Ekim'de açılışı yapılacak olan 3. Havalimanı'nı gezdim geçen gün...



Bir yandan inşaatın sürdüğü, bir yandan bazı bölümlerin bitirilip rötuşlarının yapıldığı devasa bir şantiyeyle karşılaştım...

Havalimanının inşaatını ve işletmesini yapan İGA'nın (İstanbul Grand Airport) CEO'su Kadri Samsunlu ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan'la tanıştım...



“Daha önce hiçbir yerde görmediğiniz bir manzarayla karşılaşacaksınız” dediklerinde abartıyorlar dedim kendi kendime...

Ama bir kapıdan bir kapıya gitmek için 1,8 kilometre yürünen yeni havalimanı görünce, itiraf edeyim çok etkilendim.

Dünyanın pek çok yerinde en iddialı havalimanlarını görmüş biri olarak çok şaşırdığımı söylemeliyim...







En iyi markalar yer alacak



Yeni havalimanında 50 bin küsur metrekare Duty Free alanı, 25-30 bin metrekare yeme-içme alanı bulunuyor...

Sosyal alanlar, kültürel alanlar da cabası...

Duty Free'de 100 küsur marka olacak, yeme-içme alanında ise 160 marka...

Yiyecek içecek mahalleri gibi bölgeler olacak havalimanında...

En iyi markalar yer almak için şimdiden anlaşma imzalamış bile...

Bütün dükkanların anlaşmasının yapıldığını söyledi Kadri Bey...

Hatta dünyada sadece bir-iki havalimanında olan çok lüks bir markanın da yer alacağını söyledi...

Ne kadar ısrar ettiysem de markanın adını öğrenemedim.

Lüks bir saat markası mı dedim, “Onların hepsi olacak zaten” dedi...



Kaç dakikada gittim...



Herkes gibi benim de İstanbul Yeni Havalimanı'yla ilgili kafamdaki en büyük soru işareti mesafeydi...

Kaç saatte gideceğimi düşünerek bindim arabaya...

Maslak'tan tam 14.30'da çıktım, 14.55'de terminaldeydim.

25 dakikada gittim...

Akşam 18.10'da çıktım terminalden Cihangir'e vardığımda 18.55'ti...

İş çıkışı saatinde 45 dakikada eve döndüm.

Özel araçla ulaşım çok rahat ama bu mesafeyi taksiyle gitmek hepimiz için tuzlu olacak...

2019'da tamamlanacak Gayrettepe metro bağlantısından sonra ulaşım çok daha rahat olacak...







Atatürk Havalimanı 45 saatte taşınacak



Şimdiden söyleyeyim 31 Ekim'de İstanbul'da olmayın...

Çünkü Kadri Bey'in deyimiyle İstanbul'da “büyük göç” yaşanacak...

Taşınma süreci şöyle işleyecek:

Atatürk Havalimanı'nda 13-14 bin adet araç ve uçağa hizmet veren tüm ekipman bulunuyor.

Bunların yaklaşık 600-700'ü kendi tekerlekleri üzerinde buraya gelebilecek araçlar. Diğerlerinin tamamı TIR'la taşınacak.

Yaklaşık 900 TIR çalışacak.

29 Ekim'i 30 Ekim'e bağlayan gece başlayacak bu süre.

45 saat boyunca Türkiye'ye yabancı bayraklı hiçbir uçak inemeyecek...

45 saatlik dilimde TIR'lar peyderpey taşıyacak ancak bu 45 saatlik dilimin öncesinde ve sonrasında da taşınmalar yapılacak...

En yoğun dönemde maksimim 200 TIR trafikte olacak...

30'unu 31 Ekim'e bağlayan gece boyunca Basın Ekspres civarında trafik açısından çok olmamak lazım...

Bu büyük göç için yurtdışında bir firmadan danışmanlık hizmeti alınmış...

Bugüne kadar yapılmış en büyük havalimanı transferi olacak...



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