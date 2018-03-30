25 milyonu aşkın kişi kütüphanelerden yararlandı

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, Türkiye geneli kütüphane ziyareti istatistiklerini inceledi. PRNet'in Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2017 yılında Türkiye genelinde halk kütüphanelerinden yararlanan kullanıcı sayısı 25 milyon 91 bin 232 oldu. Bu rakamlara bakıldığında, kütüphanelerden yararlanan kişi sayısının 2016 yılına göre yaklaşık yüzde 6 arttığı tespit edildi. Bunun yansı sıra, halk kütüphaneleri üye sayısı 2016 yılında 1 milyon 697 bin 90 iken, 2017 yılında yaklaşık yüzde 30 artış göstererek 2 milyon 201 bin 39'a ulaştığı belirlendi.



KÜTÜPHANE SAYILARI ARTMAYA DEVAM EDİYOR



PRNet ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, geçtiğimiz yıl kütüphanelerle alakalı 29 bin 591 haber çıkışı tespit edilirken, bu rakam içinde bulunduğumuz yılın ilk üç aylık diliminde 11 bin 538 oldu. Öte yandan, Türkiye genelinde bin 150 halk kütüphanesi bulunurken, 552 üniversite kütüphanesi, 27 bin 283 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi ve bir milli kütüphane hizmeti bulunduğu açıklandı. 27 bin 283 örgün ve yaygın eğitim kurumunun içinde bin 245 tane Milli Eğitim Bakanlığının çocukların hem okuyup hem de hayal dünyalarını geliştirmesi için okullarda başlatılan 'Z-Kütüphaneler' yer aldı. Bu bilgilere ek olarak, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca 15 ilde kurulan 94 Semt Kütüphanesi ve belediyelere bağlı bin halk kütüphanesi bulunduğu öğrenildi. Kütüphane sayısının artmasıyla ziyaretçi sayıları doğru orantılı olurken, 2017 sonu itibarıyla 32 yeni kütüphane açıldığı belirlendi. Bunun dışında, 88 kütüphane binası yeniden yapılandırıldı ve 41 kütüphanenin yapımının hala devam ettiği öğrenildi.



Kaynak : İHA