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Mini etek giyebilmek için bacağını kestirdi

Amerika'da yaşayan 32 yaşındaki Kristy Wimberly isimli kadın, sağ bacağının çirkin olduğunu ve mini etek giyemediğini ileri sürerek bacağını kestirdi.

3. Sayfa / 03 Mart 2018 Cumartesi 18:54
Mini etek giyebilmek için bacağını kestirdi

6 yaşındayken omurilik tümörü teşhisi konulan Wimberly'nin ameliyat sırasında sinirlerini zarar geldiği için sağ ayağı sol ayağı gibi büyümedi.

BACAĞI YÜZÜNDEN MİNİ ETEK GİYEMEDİ

Wimberly, sağ bacağını sol bacağının uzunluğuna getirmek için 19 farklı ameliyat geçirdi ancak sonuç alamadı. Okul hayatı boyunca arkadaşları tarafından dalga geçildiği için hep pantolon giymek zorunda kalan genç kadın geçirdiği her ameliyattan sonra sandalyeye mahkum olduğunu ve enfeksiyon kaptığını söyledi.




BACAKLARINI KESTİRDİ

Wimberly, 2017 yılında bacaklarını kestirdi. Kesilen bacağı yerine protez takılan kadın, artı daha mutlu olduğunu ve istediği şekilde giyinebildiğini söyledi.Eski fotoğraflarına bakarken hiç bir şekilde pişmanlık duymadığını söyleyen kadın yirmi yıldır giymek zorunda olduğu pantolonları bir daha hiç giymeyeceğini söyledi.




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