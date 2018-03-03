Levent Gök'ten İsrail'e övgü

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, İsrail'deki devlet yönetime övgüler yağdırdı.



İSRAİL ÖRNEĞİ



Halk Tv'de hükümeti eleştirmek isteyen Gök, İsrail'de yönetimdekilerin sorgulandığını söyledi.



Filistin'e her gün ölüm kusan İsrail'i örnek veren Gök izleyicilerin tepkisini aldı.



GERGİNLİĞİ TIRMANDIRAN OLAY



İsrail ile Türkiye arasındaki gerginlik, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesiyle tekrar tırmanmıştı.





