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Levent Gök'ten İsrail'e övgü

CHP Milletvekili Levent Gök, Filistin'e bomba yağdıran İsrail'deki yönetime övgüler yağdırdı.

Televizyon / 03 Mart 2018 Cumartesi 22:44
Levent Gök'ten İsrail'e övgü
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CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, İsrail'deki devlet yönetime övgüler yağdırdı.

İSRAİL ÖRNEĞİ

Halk Tv'de hükümeti eleştirmek isteyen Gök, İsrail'de yönetimdekilerin sorgulandığını söyledi.

Filistin'e her gün ölüm kusan İsrail'i örnek veren Gök izleyicilerin tepkisini aldı.

GERGİNLİĞİ TIRMANDIRAN OLAY

İsrail ile Türkiye arasındaki gerginlik, ABD'nin Kudüsİsrail'in başkenti ilan etmesiyle tekrar tırmanmıştı.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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