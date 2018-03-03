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Beyaz Saray'da silah sesleri

ABD Gizli Servisi, Beyaz Saray yakınında intihar etmek isteyen bir kişinin kendisine silahla ateş ederken yaralandığını açıkladı.

Dünya / 03 Mart 2018 Cumartesi 21:56
Beyaz Saray'da silah sesleri

Olayı Twitter hesabı üzerinden 'son dakika' olarak duyuran Gizli Servis, yayımladığı mesajda, 'Gizli Servis Personeli, Beyaz Saray'ın kuzey çitlerinin kenarında kendisini vurarak yaralanan bir kişiyle ilgili ihbarı değerlendiriyor.' ifadesine yer verdi.

Daha sonra söz konusu kişinin bir erkek olduğunu duyuran Gizli Servis, ilk yardım ekiplerinin olaya müdahale ettiğini ve olayda başka kimsenin yaralanmadığını kaydetti.

TRUMP'A BİLGİ VERİLDİ

Olay sonrası Beyaz Saray ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Beyaz Saray'dan yapılan kısa bir açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın olay hakkında bilgilendirildiği ifade edildi.

Kaynak : AA

Gizli ServisTwitterBeyaz Saray


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