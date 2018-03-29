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Venezula'da karakolda ayaklanma

Venezuela’nın Carabobo eyaletinde bir polis karakolunda çıkan ayaklanma sırasında meydana gelen yangında 68 kişi hayatını kaybetti.

Dünya / 29 Mart 2018 Perşembe 10:30
Venezula'da karakolda ayaklanma

Carabobo eyaletindeki Valencia kentinde, bir polis karakolundaki hücrelerde ayaklanma çıktı. Kaçma teşebbüsünde bulunan tutukluların yataklarını yakması nedeniyle çıkan yangında 68 kişi hayatını kaybetti. Başsavcı Tarek William Saab Twitter'da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Devlet Savcılığı, düzinelerce Venezüella ailesini yasta bırakan bu acı verici olaylarla ilgili neler olup bittiğini derhal açıklığa kavuşturmak için soruşturmaları derinleştirmeyi garanti ediyor” dedi.

Venezuela'da hapishanelerin çok kalabalık olduğu ve mahkumlarda silah ile uyuşturucu bulunduğu biliniyor. Bu nedenle hapishanelerde bir çok insanın hayatını kaybettiği ayaklanmaların çıkmasının önüne geçilemiyor.

Hükümet yetkilisi Jesus Santander, alencia şehrindeki vahim olayın ardından Carabobo eyaletinde yas ilan edildiğini açıkladı.

Kaynak : İHA

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