Türkiye'nin 100 milyon dolarlık süs bitkileri ihracatının yüzde 65'inin karşılandığı Antalya'da, yerli karanfil çeşidinin geliştirilmesi için BATEM'in geliştirdiği TÜBİTAK destekli 'Karanfil Çeşit Geliştirme' Projesi hayata geçirildi.



Çok sayıda bilim insanının katılımıyla 2012-2015 yıllarında binlerce melezleme ve ıslah çalışması yapılarak, pembe renkli ve güzel kokulu yeni karanfil çeşidi ortaya çıkarıldı. Yaklaşık 3 yıl önce tescil için başvurulan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü (TTSM) çalışmalarını tamamladı.



Türkiye'nin ilk yerli ve milli karanfili özelliğini taşıyan Likya Kaya, Antalya'nın Aksu ilçesinde BATEM seralarında, çiçek ihracatı yapan firmalara tanıtıldı.



Her yıl Hollanda ve İsrail başta olmak üzere farklı ülkelerden anaç ve fide ithal edilerek üretim yapılan Türkiye'de, artık yerli karanfil de üretilerek ihracatı hedefleniyor.



- 50 yeni karanfil çeşidi geliştirildi



Enstitüde kırmızı, beyaz, sarı, pembe, mor başta olmak üzere farklı renk ve kokularda 50 yeni karanfil çeşidi daha geliştirildi. Sektörün talebi doğrultusunda, tercih edilen türlerin tescili için çalışmalar da yapılacak.



BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015'te tescile sundukları karanfil çeşidinin dün itibarıyla resmen tescil edildiğini, bunun, Türkiye için önemli olduğunu söyledi.



Özel sektörün ihtiyaç duyduğu pazarda, markette kabul bulabilecek çeşidi tescillediklerini aktaran Ünlü, ilgili yönetmelik kapsamında tescilini yaptıkları karanfilin satışını yapıp, özel sektöre devrini gerçekleştireceklerini anlattı.



Ünlü, 'Karanfilde özellikle ülke olarak dışa bağımlılığımız var. Türkiye'deki Antalya bölgesindeki sektör, karanfil çeşitlerini yurt dışından aldıkları için her yıl dışa bağımlılığımız var. Aslında biz yerli karanfili tescil ettirerek, bunu kırıyoruz.' dedi.



Türkiye'deki üniversitelerin de bu alanda önemli çalışmaları olduğuna değinen Ünlü, 'Türkiye'de ilk defa yerli karanfil çeşidinin ıslahını BATEM yapmış oldu. Ülke için büyük bir değer. Dışa bağımlılığımızı azaltmak için önemli, biz de karanfil pazarında pay alabileceğiz. Likya Kaya ismini verdik. Likya'yı Antalya'nın değeri olduğu için Kaya'yı da ıslah eden arkadaşın soyadı.' bilgisini verdi.



- '400 milyon dal karanfil ihracatımız var'



Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Bağdatlıoğlu da karanfil üretimi için farklı ülkelere para ödeyerek, anaçlık fide alıp bunları çoğalttıklarını dile getirdi.



Islahçı haklarını ödeyerek, üretim izni aldıklarını belirten Bağdatlıoğlu, şunları kaydetti:



'20 yıldır sektör bu şekilde devam etti. Kendi fidelerimizi, çeşitlerimizi neden üretmeyelim diye BATEM önemli çalışmalar yapıyor. Yapılan binlerce denemeden sonra yeni ürün geliştirildi ve tescil ettirildi. Yıllık 400 milyon dallık karanfil ihracatımız var. Türkiye tarihinde ilk defa, dağlarımızda yetişen karanfil çeşidi ıslah edildi. Artık yerli ve milli karanfillerimiz var. Birkaç yıl içinde dünyaya Türk çiçekleriyle açılacağız.' Kaynak : AA