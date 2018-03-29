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Sıcak Haber : Trump: Yakın zamanda Suriye'den çekileceğiz!..

Trump: Yakın zamanda Suriye'den çekileceğiz

ABD Başkanı Trump, yakın zamanda Suriye'den çekileceklerini açıkladı.

Dünya / 29 Mart 2018 Perşembe 21:54
Trump: Yakın zamanda Suriye'den çekileceğiz

ABD Başkanı Trump, yakın zamanda Suriye'den çekileceklerini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, görüşmede Türkiye ile işbirliğinin geliştirilmesine değinilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin çok yakın zamanda Suriye'den çekileceğini açıkladı. Bölgedeki kuvvetlerini geri çekeceklerini söyleyen Trump, “Suriye'de olmamızın sebebi DEAŞ ile mücadeleydi. Çok yakın bir zamanda bölgeden çıkacağız. Bırakalım da başkaları Suriye ile ilgilensin. Çok çok yakın bir zamanda biz çıkıyoruz” şeklinde konuştu.
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DIŞiŞLERİ: AÇIKLAMAYI GÖRMEDİM

ABD Dışisleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Başkan Trump'ın Suriye'den en kısa sürede çekileceğiz açıklamasıyla ilgili olarak, “Açıklamayı görmedim şu an yorum yapamam” dedi...

TrumpSuriyeDonald Trump


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