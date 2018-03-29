Nevşin Mengü'den Ayşenur Arslan savunması

Alman ajansı Deutsche Welle (DW)'de Nevşin Mengü ile Bire Bir'in konuğu olan Ayşenur Arslan hükümet eleştirisi yapayım derken 'Cuma günü' hakkında skandal ifadeler kullanmıştı.



Bir televizyon kanalındaki programın kapanışında 'Allah'a emanet olun, Kandiliniz mübarek olsun, Rabbim sizi korusun' ifadelerinden rahatsız olan Arslan, 'Hayırlı Cumalar diye başlıyorlar mesela Cuma günleri programa... Cumanın kutsal bir gün olduğunu zannederek... Cuma günü kutsal bir gün falan değil, eskiden Cumaları topluca beraber olunurmuş, tatil niyetine... Bu kadar şuur kaybına uğradık artık...' demişti.



Ayşenur Arslan'a destek Nevşin Mengü'den geldi. Mengü, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden 'Konuklarımızın Bire Bir'de düşüncesini sansürsüz ifade etme özgürlüğü var kusura bakmayın.' mesajını paylaştı.





Konuklarımızın Bire Bir'de düşüncesini sansürsüz ifade etme özgürlüğü var kusura bakmayın — nevsin mengu (@nevsinmengu) 29 Mart 2018