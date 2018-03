Mete Yarar'a sonunda onu da yazdırdılar

Muhalefetin sürekli 'yurt dışından saman ithal hale geldik' eleştirisinden bıkan Güvenlik Uzmanı Mete Yarar bu konuyu enine boyuna araştırdı.



İşin aslını öğrenen Mete Yarar'ın saman eleştirisinde bulunanlara cevabı 'Bazen işin eleştiri kısmını kaçırıyor ve kötüyü göstermek için iyileri aşağıya çekmeye çalışıyoruz' oldu.



İşte Mete Yarar'ın o yazısı;



Neymiş kardeşim bu saman



Beni bilenler bilir, uzmanlık alanımın dışına çıkmaktan hoşlanmam ancak bir konu var ki devamlı önüme geliyor. Ben de bu konuda gerçekten ne olmuş bir bakayım demek zorunda kaldım.



İşim gereği Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği son noktayı ilgilenenlere duyurmaya çalışıyorum. Örneğin Zeytin Dalı Harekatı'nda sıklıkla ismi geçen SİHA'larla ilgili konularda birkaç yıldan beri sıklıkla paylaşım yapıyorum. Bunun terörle mücadelede nasıl bir kuvvet çarpanı olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bunu anlatırken de maalesef özellikle sosyal medya üzerinden bir eleştiriye uğruyorum.



Eleştirenler genellikle “İyi güzel anlatıyorsun da biz yurt dışından saman ithal eder hale geldik” diyorlar.



Arkadaşlar ben savunma konusunda bilgi verirken tarıma nasıl geldik diye onlarca defa yazdım ama baktım bunların uslanacağı yok. Ben de bu saman konusu nedir diye araştırdım.



Öncelikle iki kez hava ve üretim modeli değişikliği nedeniyle Bulgaristan'dan saman ithal etmişiz. Birinde 5 bin ton, diğerinde 9 bin ton saman ithal edilmiş. Tonu yaklaşık 40 dolar. Yani son alınan saman için ödenen para 360 bin dolar.



İthal etme sebebi olarak et üreticileri şu ifadeleri kullanmışlar:



“Türkiye'de özellikle saman üretiminin yoğun olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde buğday ve arpa tohumunda değişikliğe gidildi. Yüksek dane verimi olan ama sapı kısa çeşitler ekildi. Ayrıca yine bu bölgede biçerdöverler yüksek biçim, yani daneye yönelik biçim yaptıkları için sap anız olarak tarlada kaldı ve saman verimi düştü.”



İçinde tabii ki tarımla ile ilgili hatalar vardır. Meraların verimi ve boş araziler, destek politikalarında hatalar olabilir. Ancak açıkçası her konuda bu saman neden önüme geliyor anlamış değilim.



İşim değil ama hadi işin diğer kısımlarına da bakıyım dedim. Toplam hayvan sayısı ve tarım üretim sayılarını TÜİK üzerinden incelemeye çalıştım. Ekonomi yazarlarının neler yazdıklarını okudum. Onlar da tarım politikaları konusunda ikiye ayrılmış durumdalar. Ama kimse saman ithali konusunda alarm vermemiş. Neyse karşılaştırma yapmak isteyen arkadaşlara ‘veriler orda bir baksınlar' diyeceğim.



Anlayamadığım bir konu daha var. Sanki geçmiş yıllarda bu ülkede biz hep refah içinde yaşamıştık da ben mi gözden kaçırdım. Ekmeğin karne ile dağıtıldığı yer başka bir ülke miydi. Bana sakın ‘O zaman II. Dünya Savaşı şartları geçerliydi' demeyin. Bizim ülkemizde tarlalar ekilmeye devam ediyordu. Kuyruklarda beklediğim zamanlar 1980 öncesi değil miydi? Neredeyse her şey için kuyrukta değil miydik? Tütün ülkesi olmamıza rağmen insanlar bir paket sigara için kuyruğa girmediler mi? 1980 sonrasında devlet parasız yatılı okullarında okurken ödenek bittiği için aynı yemeğe aylarca talim etmiyor muyduk?



Bazen işin eleştiri kısmını kaçırıyor ve kötüyü göstermek için iyileri aşağıya çekmeye çalışıyoruz.



Sizin saman ithal ediyoruz diye aşağıya çekmeye çalıştığınız SİHA'lar sayesinde yalnızca bir kalemde tasarruf edilen miktar yüzmilyonlarca dolar.



2005 yılında imzaladığınız anlaşma gereği, İsrail'den aldığımız on HERON İHA için 180 milyon dolar ödemiştik. Paranın bugünkü değerini ve onların yalnızca İHA olduğunu da hesaba katmadan şimdi yerlilerini kaça aldığımızı açıklamak istiyorum. 6 adet Bayraktar SİHA için 53 milyon dolar ödedik.



Bütün verileri hesaba katarsanız yüzmilyonlarca doların üzerinde bir kalemde tasarruf sağlamış sayılırız. Yani sizin saman hesabıyla 2.5 milyon ton saman ithal edebiliriz.



