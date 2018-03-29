Otantik bindallı kostümleriyle 1, 5 saat süren konserde sergilenen halk oyunları ilgiyle izlenirken; solist Aynur Öztan 'Sessiz Gemi' şarkısını keman eşliğinde seslendirdi. Nurdan Gürel'in söylediği uzun hava ve 'Sazlar Çalınır Çamlıca'nın Bahçelerinde' adlı eserin içerisinde seslendirdiği 15 makam geçkili gazel, büyük alkış aldı. Konserde koronun söylediği Rusça 'Katyuşa' şarkısı da Rus seyircilerden takdir topladı.



Koronun uluslararası faaliyetlerinin Yunanistan konseriyle başladığını ifade eden koro şefi Dr. Aysel Gürel, 'Aldığımız davetlerle Bulgaristan, Makedonya, İtalya ve Hollanda'da da konserler vermiştik. Bu yıl da Türkiye'nin Riga Büyükelçiliği'nin davetiyle Letonya'da konser verdik. Riga'da Türk kültürünü, Türk Müziğini, Türk Halk Oyunlarını, Türk Kadınını tanıtmanın onur ve mutluluğunu yaşadık' dedi.



Konseri izleyenler arasında Türkiye'nin Riga Askeri Ateşesi Alb. Volkan Acar da yer alırken, Riga'da eğitim gören ve konseri izleyen Türk öğrencilerin sevgi gösterisi görülmeye değerdi. Konser sonunda Riga Türkiye Büyükelçiliği Katibi Sinan Ayvacı ve elçilik görevlisi Dilsu Özkapıcı, koro şefi Dr. Aysel Gürel'e teşekkür ederek; önümüzdeki yıl için de konser vermek üzere koroyu davet ettiler. Kaynak : İHA