Referans Araştırma şirketinin Bursa'da yaptığı sosyal ve siyasi eğilimler araştırmasında farklı sonuçlar ortaya çıktı. Bursa'nın 7 merkez ilçesinde yapılan ankete 1401 kişi katıldı.



Her ilçeden en az 100 kişiyle görüşüldü. Yapılan anketle ilgili konuşan araştırma şirketi sahibi Onur Karaduman, 'Kemal Kılıçdaroğlu ile kendi siyasi partisinde bir kopma ve uzaklaşma gözüküyor. Kılıçdaroğlu'nu genel olarak başarılı bulan kesim sadece yüzde 9 olarak gözüküyor. Seçmenin yüzde 78'i genel olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok başarısız buluyor. CHP'li seçmende yüzde 26'lık kesim Kılıçdaroğlu'nu çok başarılı buluyor. Yüzde 43'lük bir kesim başarısız buluyor. Kendi siyasi partisinde bile Kılıçdaroğlu başarısız bulunuyor. Bu oranlar AK Parti ve MHP'de yüzde 90 oranına çıkıyor. Kendi partisinde yüzde 45'lik kesim Devlet Bahçeli başarısız diyor. Yüzde 30 başarılı diyor. Yüzde 21 ne başarılı, ne de başarısız diyor. Her 3 seçmenin biri Bahçeli'yi başarılı buluyor. Bu oran CHP'de yüzde 3'e iniyor. Yaklaşık yüzde 80 başarısız diyor. Katılımcılara siyasi partilerin başarı seviyesi sorulduğunda, en başarılı siyasi partiler sırası ile yüzde 53,9 ile AK Parti, yüzde 21,5 ile MHP, yüzde 8,8 ile CHP ve yüzde 3,3 ile HDP'dir' dedi.



'AK PARTİ'Lİ SEÇMEN PARTİSİNİ BAŞARILI BULUYOR'



Partilerin başarı durumunu kendi seçmenlerini esas alarak değerlendirdiklerini ifade eden Karaduman, 'AK Parti'li seçmen partisini yüzde 83,3 başarılı, yüzde 5 civarında ise başarısız bulmaktadır. CHP'li seçmen partisini yüzde 33 oranında başarılı yüzde 46 civarında ise başarısız bulmaktadır. Katılımcılara siyasi parti liderlerinin başarı durumu sorulduğunda, en başarılı liderler sırası ile yüzde 62,5 ile Recep Tayyip Erdoğan, 43,5 ile Binali Yıldırım, 23,8 ile Devlet Bahçeli, 14,8 ile Meral Akşener, 8,8 ile Kemal Kılıçdaroğlu ve 4,9 ile Selahattin Demirtaş çıkmıştır. Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu hangi adaya ya da parti adayına verirsiniz sorusuna yüzde 53,1 Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 11,1 ile CHP adayı yüzde 10,1 İYİ Parti adayı, yüzde 19,7 karar vermediğini söyledi.



CHP seçmeni incelendiğinde, partisine tepkisi açık olarak görülmektedir. CHP seçmeninin sadece yüzde 39'u CHP adayına oy vereceğini ifade etmiştir. Yüzde 20'si İYİ Parti adayına, yüzde 34'ü ise karar vermek için erken cevabını vermiştir. Katılımcılardan vatana ihanet, darbe kalkışması, tecavüz suçlarına idam cezasının uygulanmasına destek yüzde 85 oranında çıkmıştır. Geçmiş çalışmalarımızla değerlendirdiğimizde ilk defa bu oran yüzde 80'in üstüne çıkmıştır' şeklinde konuştu.





Kaynak : İHA