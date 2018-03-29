USD (Alış - Satış) : 3,99 - 4,00 EURO (Alış - Satış) : 4,92 - 4,93

Karısıyla yakaladığı güvenlikçiyi öldürdü!

Üsküdar’daki evine geldiğinde eşiyle birlikte yakaladığı güvenlik görevlisi Mahmut Çütçü’yü bıçaklayarak öldüren iki çocuk babası Mahir A. hakkında, ‘haksız tahrik altında kasten insan öldürme ve yaralama' suçlarından 13.5 yıldan 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

3. Sayfa / 29 Mart 2018 Perşembe 12:02
Karısıyla yakaladığı güvenlikçiyi öldürdü!
Video için tıklayın

3 Ocak saat 17.00 sıralarında Üsküdar’daki evine arkadaşı Ç.T. ile gelen gelen Mahir A., karısını evde bir erkekle gördü.

Çıkan kavgada karısı B.A. ve yanındaki Mahmut Çütçü’yü bıçakladı. B.A. ile Mahmut Çütçü yaralı olarak evden çıktı. B.A. kendi imkânlarıyla özel bir hastaneye giderken, güvenlik görevlisi Mahmut Çütçü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

'3 YAŞINDAKİ KIZIM, EVDE ÇIPLAK BİR ADAM OLDUĞUNU SÖYLEDİ'

Mahir A. tutuklama istemiyle sevk edildiği mahkemedeki ifadesinde “Olay günü iş kıyafetlerimi almaya gittiğimde eşim B.A. kapıyı havlu ile açtı. Duş alacağını, işe gitmem gerektiğini söyledi. Ben koltuğa geçtim. 3 yaşındaki kızım bana, evde çıplak bir adam olduğunu söyledi. Ben evi kontrol etmeye başladım. Ardiye olarak kullandığımız yeri açtığımda iç çamaşırını giymeye çalışan çıplak bir adam gördüm. Bana camlarla saldırdı, ellerim kesildi. Ben, daha önce evimize hırsız girdiği için arkadaşım Ç.T.’ye de haber vermiştim. Biz boğuşarak merdivenlerden yuvarlandık. Bu sırada arkadaşım Ç.T. de geldi. Boğuştuğum şahıs elini beline doğru atıp polis olduğunu ve Betül’ü sevdiğini söyledi. Bana, Betül’ü bırakmayacağını da söyledi. Ben de silah çıkaracağını düşündüğüm için mutfaktan aldığım bıçak ile kendimi korumak amacıyla bıçağı birkaç kez sağa sola salladım. Sonra bu şahıs evden ayrıldı. Ben de dışarı çıktım. Sahilde hava alıp polisi aradım. Evime daha önce hırsız girdiği için bunun verdiği korku ve panik ile hareket ettim” dedi. İfadesinin ardından tutuklanan Mahir A., cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmayı tamamlayan Anadolu Cumhuriyet Savcılığı, Mahir A. (Ardıç), hakkında, ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar, ‘haksız tahrik altında kasten yaralama’ suçundan da 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar olmak üzere toplamda 13.5 yıldan 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. 


Mahir A. İle birlikte maktul Mahmut Çütçü’yü dövdüğü iddia edilen arkadaşı Ç.T. hakkında ise, ‘kasten öldürme suçuna yardım etme’ suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Kaynak : İHA

Sosyal MedyaPolis EkipleriCumhuriyet BaşsavcılığıBıçaklı SaldırıGenç Kadın


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı