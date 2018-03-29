Jandarma'dan paylaşım rekoru kıran paylaşım

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden havada ters duran bir helikopter fotoğrafı paylaştı.



Fotoğrafa yine ters yazıyla 'Zoru başarırız, imkansız zaman alır!' notu düşüldü.



Jandarma'nın yaptığı bu paylaşı kısa sürede büyük beğeni topladı.



İşte Jandarma Genel Komutanlığı'nın yaptığı o paylaşım:



