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İsrail askerleri, 3 yaşındaki çocuğu alıkoydu

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 3 yaşındaki Filistinli çocuğu bir süre alıkoydu.

Dünya / 28 Mart 2018 Çarşamba 18:20
İsrail askerleri, 3 yaşındaki çocuğu alıkoydu

Filistinli bir aktivistin çektiği görüntü ile El Halil kentinde İsrail askerlerinin Dırgam Mesvede isimli Filistinli 3 yaşındaki çocuğu alıkoyduğu ortaya çıktı.

İnternette yayılan videoda İsrail askerlerinin 'bıçak taşıdığı' iddiasıyla zorla tuttuğu çocuğun ağladığı, abisi ve babasının çocuğu kurtarmaya çalıştığı ve askerler tarafından ise engellendikleri görülüyor.

Videoda babasının ve abisinin mücadele ettikten sonra çocuğu askerlerin elinden aldığı görüntüsü yer alıyor.

Yerleşim Birimi Karşıtı Gençler Topluluğu Ahmed Amr, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mesvede'nin akrabalarından birini ziyaretin ardından evine döndüğü sırada 'mutfak bıçağını salladığı' gerekçesiyle askerler tarafından alıkonulduğunu belirtti.

Amr, 3 yaşındaki çocuğa yapılan bu tacizin İsrail'in El Halil'deki Filistinlilere gün aşırı yaptığı ihlallerin bir parçası olduğunu ifade etti.

Mesvede ailesi El Halil kentindeki İbrahim Camisi yakınında otururken, 'Eski Şehir' olarak anılan bu bölgedeki Filistinliler, sık sık İsrail askerlerinin ihlallerine maruz kaldıklarını ifade ediyor.

İsrail ordusu, Eski Şehir bölgesini kontrolü altında tutarken, burada yaşayan 400 Yahudi yerleşimci yaklaşık bin 500 asker tarafından korunuyor.

Kaynak : AA

İsrailYahudi


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