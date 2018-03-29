İnsanlık Suçu’nun Cemal’i Kaan Yıldırım!

Kanal D'nin Cumartesi akşamı izleyicisi ile buluşacak olan yönetmenliğini Barış Yöş'e ait yeni dizisi İnsanlık Suçu'nun başrolünde yer alan Kaan Yıldırım, dizide Cemal Gökdemir karakterine hayat verecek.



“Şimdi aynanın karşısına geçin ve kendinize sorun; para için, zenginlik için, güç için siz neleri göze alırdınız”



Cemal, maddi sıkıntılar yüzünden erken yaşta çalışmaya başlayıp garsonluk yaparak geçimini sağlamaya çalışan bir delikanlıdır. Cemal'in babasının ölümünün ardından ortaya çıkan zengin amcası Sami Gökdemir'in (Ahmet Mümtaz Taylan) yaptığı teklifle, hayatı bir anda değişecektir.



Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile İnsanlık Suçu cumartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!





