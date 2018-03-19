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Hasip Kaplan'ın derdi Çiftlik Bank

Hasip Kaplan son çıkışıyla pes artık dedirtti...

Siyaset / 19 Mart 2018 Pazartesi 09:37
Hasip Kaplan'ın derdi Çiftlik Bank

Afrin operasyonun durması için sürekli algı operasyonu yapan HDP'li Hasip Kaplan bu kez yaptığı açıklamayla kendine güldürdü. Kaplan binlerce insanı dolandıran Çiftlik Bank'ı hükümetin kurduğunu iddia etti.

Hükümete karşı duruşuyla bilinen ırkçı Hasip Kaplan binlerce insanı mağdur eden Çiftlik Bank'ı hükümetin kurduğunu iddia etti.

Son çıkışıyla gülünç duruma düşen Kaplan sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu;

Kaynak : Beyaz Gazete Özel
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Sosyal MedyaHasip Kaplan


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