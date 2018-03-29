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Hain saldırıyı yapan teröristleri SİHA etkisiz hale getirdi

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, öğle saatlerinde güvenlik güçlerine saldırdıktan sonra kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Güncel / 29 Mart 2018 Perşembe 22:24
Hain saldırıyı yapan teröristleri SİHA etkisiz hale getirdi

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde bir grup PKK’lı terörist tarafından roketatar ve silahlarla düzenlenen saldırıda 6 asker yaralanmıştı.

Teröristlerin hain saldırısı sonrasında bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından 3 kişi olduğu tespit edilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için karadan ve havadan süren takip sonucu, kaçan 3 teröristin yeri tespit edildi.

Noktaları tespit edilen teröristlere Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile yapılan atışlar sonrasında 3 terörist de silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İnsansız Hava AracıJandarmaDiyarbakır


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