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Gürsel Tekin: İstanbul'da Erdoğan'ı da yenerim

CHP'nin önemli isimlerinden Gürsel Tekin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olması halinde Recep Tayyip Erdoğan'ı bile yenebileceğini ifade etti.

Siyaset / 29 Mart 2018 Perşembe 22:08
Gürsel Tekin: İstanbul'da Erdoğan'ı da yenerim
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Habertürk TV'de yayınlanan Kübra Par ile Açık ve Net'in konuğu Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve 2019'daki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı konuşulan Gürsel Tekin oldu.

'TAYYİP ERDOĞAN'I DA YENERİM'

Programda Par'ın 'AK Parti'nin adayının da Binali Yıldırım olacağı konuşuluyor. Gürsel Tekin aday olursa Başbakanlık ve Ulaştırma Bakanlığı yapmış birini sandıkta devirebilir mi?' sorusuna Tekin 'AK Parti'nin adayını çok gereksiz bir tartışma içine sokuyorsunuz. Çünkü AK Parti'nin adayı Sayın Erdoğan'ın kendisi. 2009'da biz Kadir Topbaş'la hiç karşı karşıya gelemedik.' cevabını verdi.

Kübra Par'ın 'O zaman öyle sorayım 'Gürsel Tekin, Tayyip Erdoğan'ı sandıkta yenebilir mi?' sorusuna da Gürsel Tekin 'Elbette yeneceğiz, inşallah, hiç merak etmeyin.' karşılığını verdi

Gürsel TekinBelediye BaşkanlığıBinali YıldırımCumhuriyet Halk PartisiUlaştırma Bakanlığı


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