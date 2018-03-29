Gürsel Tekin: İstanbul'da Erdoğan'ı da yenerim

Gürsel Tekin: İstanbul'da Erdoğan'ı da yenerim

CHP'nin önemli isimlerinden Gürsel Tekin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olması halinde Recep Tayyip Erdoğan'ı bile yenebileceğini ifade etti.